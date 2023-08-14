Дагестан: ждать ли борьбы за человеческое достоинство?

В минувшие выходные телеграм-канал "Утро Дагестана", на счету которого организация нескольких успешных протестных акций мусульман "Такбир", призвал жителей Дагестана начать протестную кампанию борьбы за элементарные человеческие условия своего существования. О чем идет речь?

Постоянные отключения воды (даже максимально грязной) и электроэнергии, свалки мусора в дагестанских городах и селах воспринимаются как должное большинством жителей Дагестана. И не ими одними, но сейчас речь о них, потому что вопрос об этом был поднят дагестанским каналом.

И поднят он был так, что все это НЕ нормально. Потому что в чаты люди, живущие в оккупированной Палестине или даже в плену Сирии, стали писать, что у них подобного нет.

Еще раз - даже в таких местах как Палестина или Сирия, подорванных оккупацией или войной, люди пишут, что у них есть электричество и свет и убирают мусор. А почему их нет в Дагестане или в регионах, оказавшихся под российской властью вроде Абзазии?

Ведь российские пропагандисты все время кричат о том, что Россия благодетель Дагестана и других присоединенных к ней колоний. Но почему тогда люди в них живут хуже, чем в оккупированной Палестине или в разбомбленной Сирии? И кстати, ни в Москве, ни в Петербурге таких постоянных отключений нет, зато они есть в Дагестане, где есть свои море и реки, за счет чего его можно было бы обеспечить и водой, и электроэнергией.

По призыву телеграм-канала "Утро Дагестана" жители Караман 2 Кумторкалинского района перекрыли федеральную трассу Махачкала-Астрахань, что незамедлительно дало результат - на переговоры с ними прибыли представители городских властей, которые обещали решить их проблемы, после чего трасса была разблокирована.

Попытки организовать выходы граждан в других местах успехом пока не увенчались, так как усилия немногочисленных активистов не были поддержаны местными гражданами. Тем не менее, акция протеста не завершена и сейчас ее инициаторы призвали жителей Хасавьюрта свозить свой мусор, который не убирают, в центр города.

Мы со своей стороны полностью поддерживаем эти усилия в борьбе за свои даже не гражданские, а элементарные человеческие права. Отслеживать ее вы можете на телеграм-канале "Утро Дагестана" (https://t.me/utro_dagestan).