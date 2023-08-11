Разгромы "нацбатальонов" в Украине: это не ваша родина и вы ей не сынки

На востоке и юге Украины идут тяжелые, кровопролитные бои, и это не новость.

Знают в нерусских республиках и о потерях своих региональных подразделений, причем, не просто количественных, но и качественных. Потому что речь идет не просто о гибели десятков/сотен/тысяч выходцев из тех или иных республик, но и об уничтожении целых подразделей или так называемых батальонов.

Например, в Татарстане с июля обсуждается разгром под Угледаром батальона "Алга" и уничтожение почти в полном составе трех его рот. Десятки убитых и десятки пропавших без вести.

В Башкортостане московский наместник Радий Хабиров случайно проболтался о том, что большая часть личного состава сформированного им для поставки пушечного мяса Москве батальона имени Шаймуратова уже уничтожена. "Последние пять месяцев батальон имени Шаймуратова не выходил из боев, четыре месяца держал один из флангов Артемовска. И не сдал назад ни одного сантиметра. Из последних боев комбат вышел, по сути, с горсткой бойцов", - написал служака Москвы.

Об уничтожении целых подразделений батальона "Ахмат", который оказывается не такой уж "силой" сообщается регулярно. Из недавнего - уничтожение под Бахмутом одной из групп подразделения "Ахмат-Север".

Легким утешением можно считать то, что среди служащих этого батальона, воспринимаемого как "чеченский", собственно чеченцев, а тем более соблюдающих мусульман, меньшинство. Но все равно к сожалению, немало людей с мусульманскими не только именами, но и основой, которые могли бы избавиться от иллюзий и заблуждений и в будущем приносить пользу своей мусульманской стране. Но вместо этого пушечным мясом перемалываются в фарш во имя русской империи.

Кстати, наблюдатели посчитали, что в нацбатальонах Татарстана и Башкортостана в первом воюет и гибнет больше людей с русскими именами и фамилиями, а вот во втором с мусульманскими, что очень печально.

Значительные потери есть и среди выходцев из других мусульманских регионов: Дагестана, Карачаево-Черкесии и т.д. Кстати, на днях выходцы из последней взбунтовались, заявив, что им выплатили гораздо меньше обещанных им денег и записали видеообращение об этом https://youtu.be/smnQttLUotM

Как постоянно пишет и напоминает один известный российский журналист, уже бывший, "родина обязательно тебя бросит, сынок". А для всех, о ком шла выше речь, это не родина и они ей не сынки. И если бы они знали и помнили об этом, то не лишились бы не только обещанных денег, но и жизни или здоровья, которые Всевышний Аллах даровал им как аманат для поклонения Ему и принесения мсусульманам пользы, а не для того, чтобы губить их в войне крестоносцев русского мира.