Лидеры ЭКОВАС готовят силы к вторжению в Нигер

Главы западноафриканских государств заявили, что рассматриваются все варианты, включая применение силы, для восстановления конституционного порядка в Нигере после переворота 26 июля, и приказали активировать свои резервные силы.

Замечания прозвучали, когда Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), состоящее из 15 членов, собралось в четверг в нигерийской Абудже на экстренном саммите, чтобы обсудить меры реагирования на военный переворот в прошлом месяце в Нигере.

В заключительном слове блок пообещал ввести санкции и запретить поездки в отношении тех, кто препятствует возвращению к власти демократически избранного президента Мохамеда Базума.

«Ни один вариант не исключается, включая применение силы в качестве крайней меры», — заявил президент Нигерии Бола Тинубу, председатель ЭКОВАС, в конце саммита.

«Мы по-прежнему твердо привержены делу поддержки Нигера на пути к мирной демократической стабильности», — сказал он.

«Я надеюсь, что благодаря нашим совместным усилиям мы сможем добиться мирного урегулирования в качестве дорожной карты для восстановления стабильности и демократии в Нигере. Еще не все потеряно».

После свержения демократического руководства Нигера 26 июля заговорщики отказались оставить власть и освободить задержанного Базума, игнорируя крайний срок, установленный ЭКОВАС 6 августа для его восстановления в должности.

Встреча в Абудже началась через несколько часов после того, как лидеры переворота в Нигере назначили новое временное правительство. Махаман Руфаи Лауали, которого называют «генеральным секретарем правительства», назвал 21 министра, не уточнив никаких дальнейших планов правительства.

После выступления Тинубу было зачитано официальное коммюнике, в котором содержалась резолюция с просьбой к начальникам сил обороны блока «немедленно активировать резервные силы ЭКОВАС со всеми их элементами».

В другой резолюции говорилось о приказе о «развертывании резервных сил ЭКОВАС для восстановления конституционного порядка в Республике Нигер», за которой сразу же следовала другая, в которой говорилось о восстановлении такого порядка «мирными средствами».

На прошлой неделе главнокомандующие ЭКОВАС разработали планы возможной военной интервенции в Нигере, которые главы государств обсудили на саммите в четверг. В коммюнике саммита не указывалось, когда и при каких обстоятельствах может произойти развертывание в Нигере.

Неясно, были ли на саммите представители Буркина-Фасо, Гвинеи и Мали, чьи военные лидеры встали на сторону хунты Нигера. Однако, примечательно, что в Абудже присутствовали президенты Мавритании – члена-основателя ЭКОВАС, вышедшего из блока в декабре 2000 года, – и Бурунди.

Источник, близкий к одной из посреднических миссий, отправленных в Нигер, сообщил, что лидеры хунты хотят ослабления санкций, чтобы помочь потоку лекарств и продуктов питания, а также восстановить электроснабжение.

Но остается неясным, согласится ли ЭКОВАС с такими требованиями, поскольку блок продолжает добиваться восстановления Базума в должности.

Эксперты говорят, что если ЭКОВАС допустит успех переворота, это может нанести ущерб имиджу блока и сделает его слабым. Кроме того это может создать серьезную угрозу для демократии, чего пытаются избежать лидеры стран Западной Африки.

Партия Базума заявила, что задержанный лидер и его семья содержатся в президентской резиденции без электричества и водопровода и уже несколько дней без свежих продуктов. Это привело к тому, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к «немедленному и безоговорочному освобождению и восстановлению на посту главы государства» Базума, заявил в среду представитель ООН.

Военное вмешательство, по словам представителей ЭКОВАС, будет последним средством.

Блок также заявил, что примет все меры, в частности, «закрытие границ, запрет на поездки и замораживание активов, в отношении всех лиц или групп лиц, действия которых препятствуют всем мирным усилиям по обеспечению беспрепятственного и полного восстановления конституционного порядка».

В среду бывший управляющий центральным банком Нигерии и эмир Кано Сануси Ламидо Сануси встретился с лидерами переворота в столице Нигерии Ниамее, предложив проблеск надежды на диалог после того, как предыдущие миссии ЭКОВАС были отвергнуты. Сануси является хауса по происхождению, также как и большинство жителей Нигера, а кроме того шейхом тариката Тиджания, распространенного в Нигере.