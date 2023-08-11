Украина подозревает, что Израиль сливает информацию Москве - Kyiv Post

Официальный Киев рассматривает вопрос об отмене безвизового режима с Израилем и будет просить исключить эту страну из конференции в Рамштайне из-за ее "недружественных действий в отношении Украины и пророссийской позиции на международной арене", сообщает издание Kyiv Post.

«Израильские власти так и не оказали никакой реальной помощи», — сказал Kyiv Post источник в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

«Вместо этого информация, полученная в ходе встреч, используется Израилем в своих интересах».

Встречи в Рамштайне, также известные как Контактная группа по обороне Украины, представляют собой встречи с участием альянса из 54 стран, в том числе всех 30 членов НАТО и еще 24 стран.

В рамках ежемесячных встреч в Рамштайне или виртуально задача группы заключается в координации текущих пожертвований военной помощи Украине.