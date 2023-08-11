Украина подозревает, что Израиль сливает информацию Москве - Kyiv Post

Официальный Киев рассматривает вопрос об отмене безвизового режима с Израилем и будет просить исключить эту страну из конференции в Рамштайне из-за ее "недружественных действий в отношении Украины и пророссийской позиции на международной арене", сообщает издание Kyiv Post.
«Израильские власти так и не оказали никакой реальной помощи», — сказал Kyiv Post источник в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
«Вместо этого информация, полученная в ходе встреч, используется Израилем в своих интересах».
Встречи в Рамштайне, также известные как Контактная группа по обороне Украины, представляют собой встречи с участием альянса из 54 стран, в том числе всех 30 членов НАТО и еще 24 стран.
В рамках ежемесячных встреч в Рамштайне или виртуально задача группы заключается в координации текущих пожертвований военной помощи Украине.
Источник СНБО добавил, что Украина считает, что существует «реальная опасность» того, что информация, обсуждавшаяся с Израилем на встречах в Рамштайне, «вероятно, попадет в распоряжение государства-агрессора». Иными словами, Киев подозревает, что израильтяне сливают информацию России.
Решение об отмене безвизового режима с Израилем может быть принято на фоне продолжающейся дипломатической борьбы между двумя странами по поводу отношения к гражданам друг друга.
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что около 10 процентов украинских туристов депортируют из Израиля без объяснения причин, и недавно подверг критике прекращение выплаты пособий по медицинскому страхованию для украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что украинские беженцы утратили возможность получить бесплатное медицинское обслуживание в израильских больницах, вдобавок, была отменена страховка для граждан Украины старше 60 лет.
В Израиле на данный момент находятся 14 692 гражданина Украины в статусе беженца.
Источник также сообщил , что Израиль пытается получить гарантии безопасности для десятков тысяч еврейских паломников, которые в сентябре совершают ежегодное путешествие в украинский город Умань, где находится могила цадика Нахмана. В прошлом году несмотря на войну и заявление израильской полиции о том, что Умань не отвечает их требованиям безопасности, 20 000 паломников все еще совершили путешествие в Украину на поездах и автобусах.
« Во время постоянных ракетных обстрелов обеспечить эти гарантии невозможно», — сказал источник.
Там добавили, что МИД Украины в настоящее время готовит представление о безвизовом режиме в Кабинет Министров, которое будет рассмотрено «в ближайшие недели».
Израильский журналист Шимон Бриман, специалист по украинской тематике, прокомментировал публикацию, назвав ее обычным инструментом в международной игре. По его словам, это зеркальный ответ на заявления премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что современное вооружение, поставляемое Украине, может попасть в руки России, а далее — в Иран и к террористам.
Что до визового режима, то, по его мнению, это попытка подстегнуть ультрарелигиозные партии Израиля с целью заставить их надавить на правительство Израиля в канун паломничества в Умань и выбить какие-то новые пакеты помощи.
Как бы то ни было, очевидно, что разлад между Киевом и Тель-Авивом довольно серьезен, как и обвинение в сливе важной секретной информации Москве. Что нас, однако, совершенно не должно удивлять.