Россия распространяет дезинформацию о сожжении Корана - Стокгольм

Шведские власти обвинили Россию в попытке повлиять на то, как мир воспринимает сожжение Корана, с помощью кампании дезинформации, запущенной на арабском языке. Считается, что это часть попытки сорвать процесс вступления Швеции в НАТО, который все еще ожидает одобрения со стороны Турции и Венгрии.

Агентство психологической защиты Швеции, входящее в состав Министерства обороны, заявило, что российские государственные СМИ RT и Sputnik опубликовали серию статей на арабском языке, в которых ложно утверждалось, что шведское правительство поддерживает сожжение Корана. С конца июня власти зарегистрировали около миллиона подобных сообщений на арабском и других языках. Предупреждение от агентства — органа времен холодной войны, вернувшегося в прошлом году для борьбы с иностранной дезинформацией по мере эскалации напряженности в отношениях с Россией, — следует за очередной серией исламофобских акций в Швеции.

Двум иракцам, Салвану Момике и Салвану Наджему, причастным к предыдущим инцидентам, было разрешено сжечь Коран перед зданием парламента, что вызвало возмущение и еще больше обострило дипломатический кризис между Швецией и мусульманскими странами по всему миру.

Шведское правительство находится под растущим глобальным давлением, чтобы предотвратить дальнейшие протесты, но до сих пор исключало возможность изменения далеко идущих законов страны о свободе выражения мнений.

Микаэль Эстлунд, представитель агентства психологической защиты, сказал, что с тех пор, как Момика и Наджем сожгли Коран возле Стокгольмской мечети в июньский мусульманский праздник Курбан-байрам, дезинформация в Интернете увеличилась в геометрической прогрессии. По его словам, среди тех, кто распространяет ложные сведения, были государства и "исламистские экстремисты".

«Они повторяют рассказы о том, что Швеция поддерживает сожжение Корана и что Швеция является исламофобской страной и враждебно настроена по отношению к исламу», — сказал он. «Мы не очень удивлены, потому что Россия использует нарративы, которые выставляют Швецию в плохом свете и затрудняют вступление в НАТО».

Он добавил: «RT и Sputnik — на этих каналах было несколько постов с такими нарративами с июня и июля на арабском языке. Поэтому очевидно, что они хотят быть услышанными среди арабоязычных людей».

По его словам, поскольку это были государственные каналы, это указывало на то, что стратегия исходила сверху. «Все одобрено Кремлем, поэтому исходит от правительства России. Повествование соответствует тому, чего от них хочет Кремль».

По его словам, по мере того, как со временем формируется модель дезинформации, людям становится легче поверить в то, что ложные рассказы правдивы.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сослался на иностранных акторов, играющих роль в сожжении Корана, обвинив иностранцев в использовании страны в качестве «сцены для распространения ненавистнических сообщений».

Выступая в Стокгольме через несколько часов после того, как Организация исламского сотрудничества осудила акции и призвала к вмешательству Организации Объединенных Наций, он сказал, что такие действия «втягивают Швецию в международные конфликты».

Он также был вынужден обратиться к поведению председателя парламентского комитета по вопросам правосудия Ричарда Джомсхофа из ультраправых "Шведских демократов", которого широко осуждали за исламофобские комментарии о пророке Мухаммаде.

Валентина Шаповалова, аспирант Копенгагенского университета, изучающая российскую пропаганду и дезинформацию, сказала, что тему сожжения Корана в Швеции «трудно избежать» в российских СМИ, где о них сообщают почти ежедневно.

«Россия определенно пытается использовать сожжение Корана в своем пропагандистском нарративе, построенном вокруг идеи о том, что в целом запад и западные ценности коррумпированы, а Запад находится в упадке», — сказала она. «В некоторых СМИ сожжение Корана использовалось как свидетельство того, что либеральный западный мир зашел слишком далеко».

Трудно не согласиться с шведскими разведчиками в отношении того, как Россия пытается использовать исламофобию в Стокгольме, будучи при этом сама крайней исламофобской страной, но из песни слов не выкинешь. Коран оскверняют в центре Стокгольма и власти Швеции ничего не могут (не хотят?) с этим сделать. Ну а мусульмане не хотят разбираться в сложных концепциях "свободы слова" в Швеции.