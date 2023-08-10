В Казахстане судят "мертвые души"

В Казахстане продолжается преследование участников протестов, которые проходили в стране в январе 2022 года, сообщает «Русская служба Би-би-си». По итогам тех событий было возбуждено более пяти тысяч уголовных дел, а осуждены — более 1200 человек. Уголовные дела возбуждены в том числе в отношении погибших — тех, кто был убит во время беспорядков и столкновений с силовиками.

В частности, посмертно признаны виновными в участии в массовых беспорядках и терроризме шесть человек в Алматы, двое — в Кызылорде, семеро — в Таразе. Жители Казахстана назвали эти суды «процессами над арухами» — «душами погибших».

Одним из фигурантов такого дела стал 34-летний Шынгыс Тастанбеков. По версии следствия, он участвовал в беспорядках, а еще четверо фигурантов, также погибших во время протестов, нападали на резиденцию президента и акимат (администрацию) города. Им вынесли обвинительный приговор, который в июне оставил в силе апелляционный суд. «В связи со смертью подсудимых» суд не выносил наказания.

Адвокат семьи Тастанбековых Жаксылык Долда называет дело политическим. Он, в частности, ссылается на нарушения, допущенные при расследовании дела. Например, в качестве доказательства вины Тастанбекова следствие использовало фрагменты видео, на которых мужчина стоит в толпе. При этом, как отмечает Долда, видеосюжеты подвергались монтажу, хотя по нормам УПК должны демонстрироваться защите полностью. По словам адвоката, следствие приобщило к делу тот фрагмент, который ему выгоден. Защита утверждает, что на видео нет ни одного фрагмента, на котором было бы видно, что Тастанбеков нападал бы на здания или полицию.

Кроме того, следствие не провело портретную и фототехническую экспертизу, чтобы доказать, что на видео снят именно Тастанбеков. Изначально его также обвиняли в терроризме и нападении на госучреждения, от этих обвинения следствие отказалось в связи с отсутствием доказательств, пишет «Би-би-си».

Международные правозащитные организации призывали власти Казахстана провести независимое расследование, но президент Касым-Жомарт Токаев говорил, что не считает нужным привлекать к расследованию международных экспертов. «Справимся сами», — заявлял президент. К июню 2023 года в суде оказались обвиняемые в смерти только 12 человек, пишет «Би-би-си». По данным правозащитников, более 40 дел о гибели протестующих прекращены или засекречены.

Еще семь погибших признаны виновными в массовых беспорядках в Таразе. По словам журналиста Есдаулета Кызырбекулы, родители погибших не верят в официальную версию убийства их детей. Виновным в беспорядках признали, в частности, 17-летнего Андрея Опушиева. Он умер от огнестрельного ранения — в него стреляли со спины, пуля пробила ему грудь. У подростка также были сломаны челюсть, зубы, пальцы рук и левая нога. Расследование его убийства семья погибшего добиться не смогла.