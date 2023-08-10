В Кувейте запретили показ летнего блокбастера "Барби". Его примеру готовы последовать другие страны.

Кувейт объявил о запрете показа фильма «Барби» в попытке защитить «общественную этику и социальные традиции». Немногим ранее ливанский министр обратился к властям своей страны с просьбой запретить показ фильма в кинотеатрах за «пропаганду гомосексуализма».

Представитель министерства информации Кувейта заявил поздно вечером в среду, что фильм Warner Brothers, кассовые сборы которого по всему миру с момента его дебюта превысили 1 миллиард долларов, «пропагандирует идеи и убеждения, чуждые кувейтскому обществу и общественному порядку». Об этом сообщает официальное информационное агентство KUNA.

Министерство также запретило австралийский сверхъестественный фильм ужасов «Поговори со мной» по тем же причинам.

В Ливане министр культуры Мохаммад Мортада объявил в среду, что он попросил министерство внутренних дел Ливана принять все необходимые меры, чтобы запретить показ "Барби" в стране.

Фильм «пропагандирует гомосексуальность и транссексуальность… поддерживает отказ от отцовской опеки, подрывает и высмеивает роль матери и ставит под сомнение необходимость брака и создания семьи», — сказал он.

По просьбе Мортады министр внутренних дел Бассам Мавлави попросил комитет по цензуре страны, который находится в ведении его министерства и традиционно отвечает за решения о цензуре, рассмотреть фильм и дать свои рекомендации.

Фильм должен был быть показан в кинотеатрах Ливана с 31 августа.

Призыв запретить фильм о Барби прозвучал на фоне растущей кампании против ЛГБТ в Ливане, возглавляемой шиитской группировкой «Хизбалла».

В своем выступлении в прошлом месяце глава «Хизбаллы» Хасан Насралла призвал ливанские власти принять меры против материалов, которые пропагандируют гомосексуальность, в том числе путем их запрета. Он сказал, что гомосексуальность представляет собой «неминуемую опасность» для Ливана и ей следует противостоять.

Фильм уже был запрещен во Вьетнаме из-за сцены с фиктивной картой мира, которая подверглась критике за то, что якобы демонстрирует претензии Китая в спорном Южно-Китайском море.

Филиппины разрешили показать фильм, но попросили размыть карту спорного моря.