У хунты Нигера появляется внутренняя оппозиция

Бывший лидер повстанцев и политик в Нигере организовал движение против военной хунты, пришедшей к власти в результате переворота 26 июля, что стало первым признаком внутреннего сопротивления армейскому правлению в стратегически важной стране Сахеля.

В заявлении, опубликованном в среду, Рисса Аг Боула заявил, что его новый Совет сопротивления за республику (CRR) нацелен на восстановление свергнутого президента Мохамеда Базума, который находится под стражей в своей резиденции с момента переворота.

«Нигер стал жертвой трагедии, организованной людьми, призванными защищать его», — говорится в заявлении.

Это заявление на фоне зашедших в тупик дипломатических усилий по предотвращению переворота, после того как хунта отклонила последнюю дипломатическую миссию Африканского союза и Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).

Лидеры переворота в Нигере отказали во въезде представителям Африки и Организации Объединенных Наций во вторник, сопротивляясь давлению с целью переговоров перед саммитом в четверг, на котором главы государств ЭКОВАС обсудят возможное применение силы.

В заявлении Аг Боулы говорится, что он поддерживает ЭКОВАС и любых других международных участников, стремящихся восстановить конституционный порядок в Нигере, добавив, что он будет доступен блоку для любых полезных целей.

Другой член CRR сказал, что несколько нигерских политических деятелей присоединились к группе, но не могут обнародовать свои взгляды по соображениям безопасности.

Аг Боула сыграл ведущую роль в восстаниях туарегов, кочевой этнической группы, проживающей на пустынном севере Нигера в 1990-х и 2000-х годах. Как и многие бывшие повстанцы, он был интегрирован в правительство при Базуме и его предшественнике Махамаду Иссуфу.

Хотя степень поддержки CRR неясна, заявление Аг Боулы обеспокоит лидеров переворота, учитывая его влияние среди туарегов, которые контролируют торговлю и политику на большей части обширного севера. Поддержка туарегов будет ключом к обеспечению контроля военного правительства за пределами города Ниамея.

Переворот уже привел к закрытию границ и воздушного пространства, что привело к прекращению поставок лекарств и продуктов питания, что затруднило доставку гуманитарной помощи в одну из беднейших стран мира.