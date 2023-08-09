Зинданистан: система звереет с каждым днем

В России уже давно ходит поговорка: "Мы думали, что это дно, но тут постучали снизу".

Казалось бы, системе должно быть достаточно расправиться с инакомыслящим, посадив его на длительный срок в колонию строгого режима. Ведь этот режим сам по себе не сахар, а в России особенно. Но нет, оказывается этого мало.

Так, недавно Навальному не только накинули новый срок почти в двадцать лет, но и перевели его со строгого режима на особый, и еще более тяжелый. Мы отнюдь не его фанаты, но надо признать, что его таким образом истязают не за то, что он когда-то сказал о хиджабах или "грызунах", а за то, что он выступает против этого бандитского режима и критикует войну, которую тот ведет.

Но если о мучениях Навального сразу узнает весь мир, то о происходящем с представителями мусульманских народов не говорит почти никто. И поэтому это нужно делать нам.

3 августа суд в Чите по ходатайству администрации колонии строгого режима, в которой он отбывает наказание, решил перевести на особый режим Айрата Дильмухаметова, одного из лидеров башкирского национального движения.

Он исключительно за свои идеи приговорен к 9 годам лишения свободы, отправлен в колонию строгого режима в Сибирь. Но и этого системе оказалось мало - теперь его собираются перевести в учреждение вроде "Черного дельфина". Не лидера вооруженного формирования, не убийцу, которых сейчас выпускают по амнистии - политика и мыслителя, виноватого лишь в высказывании своих взглядов.

Кстати, о "черных дельфинах". Наши узники подвергаются в таких учреждениях давлению, если не физическому (а это почти всегда так), то психологическому. Так, недавно анонимный источник сообщил нам информацию о том, что в одном из таких учреждений в начале августа был забит до смерти один известный мусульманский узник. Подтверждения этой информации у нас нет, как нет пока и ее опровержения. Но в любом случае мы имеем дело либо с физическими пытками, либо с психологическими, когда вбросом таких новостей пытаются выматать близких заключенных.

Мы будем держать в поле зрения судьбу как Айрата, так и других известным нам братьев и сестер - заключенных, и по возможности информировать о ней читателей. А от вас просим как ду'а за них, так и помнить, кто их посадил и подвергает мучения и что нужно, чтобы они вышли на свободу.