В Саудовской Аравии создан новый совет для надзора над Харамейн

Правительство Саудовской Аравии создало новый совет под непосредственным контролем короля для надзора за двумя самыми священными мечетями Ислама, сообщили государственные СМИ Саудовской Аравии.

Новый орган будет «руководить религиозными делами двух священных мечетей в Мекке и Медине», говорится в заявлении государственного информационного агентства SPA, размещенном на платформе X (Twitter).

Совет, который заменит предыдущий, находившийся под контролем правительства, а не короля, вероятно, будет иметь большую финансовую и административную независимость.

Большая мечеть Мекки и мечеть Пророка в Медине — два самых священных места Ислама (Харамейн). В заявлении говорится, что новый совет будет контролировать деятельность в обоих случаях, включая религиозные уроки, проповеди и призывы к молитве.