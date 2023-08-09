Египет вербует детей на войну с ИГИЛ

Правозащитная группа сообщила, что египетские вооруженные силы и проправительственные ополченцы, сражающиеся с ИГИЛ на севере Синае, вербуют детей в нарушение международного права.

Базирующийся в Великобритании Синайский фонд за права человека (SFHR) заявил, что в период с 2013 по 2022 год в армию были зачислены дети в возрасте от 12 лет, причем некоторые из них в возрасте до 18 лет принимали непосредственное участие в боевых действиях. Группа обнаружила, что другим поручали шпионаж, зачистки, доставку еды на военные блокпосты и засады, а также поиск и разборку взрывчатых веществ.

Выводы, опубликованные во вторник, стали результатом многомесячного расследования SFHR, частично основанного на показаниях родственников детей, членов проправительственного ополчения и ребенка, предположительно завербованного вооруженными силами.

Вилаят Синай, филиал ИГИЛ в Синае, убил нескольких детей. Среди них был 17-летний подросток, которого обезглавили на глазах у его отца, а голову оставили ​​на железнодорожном переезде в его деревне. По словам SFHR, другие были серьезно ранены во время работы, в том числе несколько получили ранения в результате детонации взрывчатых веществ.

Согласно международному праву, правительства обязаны не призывать и не вербовать детей в возрасте до 15 лет. Такая вербовка правительством или вооруженными группами считается военным преступлением в статуте Международного уголовного суда.

SFHR заявила, что призывает правительство Египта: «Немедленно прекратить вербовку и использование детей младше 18 лет в качестве комбатантов или в качестве вспомогательных военных, которые подвергают их опасности».

Группа также рекомендует Совету Безопасности ООН передать конфликт на Северном Синае в Международный уголовный суд для расследования возможных военных преступлений.

SFHR призвала другие правительства «призвать Египет к ответственности за свои международные обязательства, связанные с вербовкой детей в вооруженные конфликты».

«Политики в столицах США и западных стран должны сопоставить эти действия с иностранной помощью, особенно с военной, чтобы убедиться, что финансовые средства не причастны к этой практике», — говорится в отчете.

Египетские вооруженные силы сражаются с "вилаятом Синай" с 2013 года. В ходе боевых действий боевики нападают на силовиков и мирных жителей.

В 2015 году проправительственное ополчение, состоящее из местных племен, начало боевые действия в поддержку египетских властей.

Конфликт серьезно затронул солдат и мирных жителей, хотя полную картину оценить сложно, поскольку журналистов часто не пускают в этот район.

Human Rights Watch заявила, что в период с 2013 по 2020 год более 100 000 из 450 000 жителей Северного Синая были перемещены или покинули регион. Кроме того, было снесено не менее 12 530 зданий и закрыто 6 000 га сельскохозяйственных угодий.

Ранее в этом году SFHR сообщила, что по меньшей мере 59 школ были разрушены или атакованы, а 37 превратились в военные базы, в результате чего целое поколение учеников не посещало школу. По словам SFHR, ухудшение ситуации в регионе, особенно его экономический спад, привело к вербовке детей.

В некоторых случаях армия и ополченцы обещали детям топливо и еду или возможность вернуться в села, из которых они были перемещены, говорится в сообщении.

«Армия и ополченцы использовали эту стратегию, особенно с детьми, происходящими из давно маргинализированных семей, не принадлежащих ни к одному из синайских племен.

«Дети нашли в своем сотрудничестве с армией шанс приобрести власть и привилегии, сблизившись с армейскими офицерами».

Двум детям пообещали членские билеты Синайской ассоциации бойцов, которые, по словам одного из жителей, принесли «своего рода безнаказанность и власть».