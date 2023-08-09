США осуждают поселенческий терроризм, Израиль не согласен

Член ультраправого правительства Израиля отверг американское определение убийства палестинца в результате нападения израильских поселенцев как «террористическую атаку».

«Я бы не советовал относиться к американскому определению как к точному профессиональному определению. В конце концов, они опираются не на разведданные, а на сообщения СМИ», — заявил во вторник министр сельского хозяйства Ави Дихтер.

«В сообщениях СМИ выливается все – правильное, неправильное, тенденциозное и прочее. В конце концов, для нас важно то, что там произошло», — сказал израильскому армейскому радио Дихтер, бывший глава службы внутренней безопасности ШАБАК.

19-летний Кусай Джамаль Маатан был застрелен в Бурке к востоку от Рамаллаха на оккупированном Западном берегу в пятницу, когда вооруженные поселенцы ворвались в деревню и вызвали стычки с жителями.

«Мы решительно осуждаем вчерашнее террористическое нападение израильских поселенцев-экстремистов, в результате которого погиб 19-летний палестинец», — говорится в заявлении Госдепартамента США поздно вечером в субботу, призывая к «полной ответственности и справедливости».

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер ясно дал понять в понедельник, что выбор слова не был случайностью.

«Мы считаем, что это был террористический акт, и мы обеспокоены этим, и именно поэтому мы назвали это так», — сказал он журналистам.

«Мы также ясно дали понять, что во всех случаях насильственного экстремизма, кем бы ни были преступники, следует с одинаковой строгостью добиваться ответственности и справедливости», — сказал он.

Миллер отметил, что Израиль задержал двух поселенцев, что он назвал «адекватными действиями».

Однако во вторник окружной суд Иерусалима постановил, что подозреваемые должны быть освобождены до возможного судебного преследования.

Суд постановил, что одного следует отпустить под домашний арест, а другого оставить в больнице, где он лечится от раны головы.

Израильские СМИ сообщили, что один из двух подозреваемых был бывшим помощником депутата от крайне правой партии «Еврейская сила», лидер которой Итамар Бен-Гвир является министром общественной безопасности. Бен-Гвир, широко известный как провокатор, ранее призывал к депортации палестинцев.

По словам палестинцев, поселенцы входили в группу, которая бросала камни, поджигала машины и, столкнувшись с жителями деревни, стреляла в Маатана и ранила нескольких человек.

Первоначальные выводы израильских военных описали инцидент как обострившуюся конфронтацию. По словам адвоката защиты, поселенцы действовали в порядке самообороны.

В своем обвинении, стенограмма которого попала в распоряжение израильской газеты «Гаарец», государство обвинило поселенцев в «преднамеренном или порочном убийстве безразличия» по расистским мотивам.

Нападения поселенцев на палестинцев и их имущество являются обычным явлением. Многие из этих инцидентов, от физических нападений до поджогов и вандализма, часто происходят под защитой израильской армии или в координации с ней.

От 600 000 до 750 000 израильских поселенцев живут в более чем 250 незаконных поселениях и аванпостах на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Поселения являются незаконными в соответствии с международным правом.

Боевые действия между Израилем и палестинцами на Западном берегу усилились в начале прошлого года, когда Израиль начал почти ночные рейды в палестинские районы.

В этом году на оккупированных палестинских территориях и в осажденном секторе Газа было убито более 200 палестинцев, причем большинство этих жертв зарегистрировано на Западном берегу.

Цифры показывают, что 2023 год уже является самым смертоносным годом для палестинцев на Западном берегу с тех пор, как Организация Объединенных Наций начала вести учет погибших в 2005 году.