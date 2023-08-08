Кадыров принудительно отправил на войну родственников оппозиционеров Янгулбаевых

В Чечне принудительно отправили на войну четырех родственников братьев Янгулбаевых – их дядю и трех двоюродных братьев со стороны отца.

О принудительной отправке родственников на войну сообщил правозащитник Абубакар Янгулбаев в своем телеграм-канале. По его данным, это 55-летний брат его отца Сайд-Ахмед Янгульбаев, два сына еще одного брата – Адам и Юсуп Янгульбаевы, и сын его третьего брата Хасан Янгулбаев. Других сыновей, кроме Адама, Юсупа и Хасана, у их отцов нет. Хасан – отец новорожденного ребенка, у Адама также есть маленький ребенок. Хасан в юношестве болел туберкулезом.

Сайд-Ахмед и Адам фигурируют в пропагандистском видео, опубликованном главой Чечни Рамзаном Кадыровым – 7 августа он отчитался об отправке на фронт очередной группы "добровольцев", якобы прошедших военную подготовку в так называемом "университете спецназа" в Гудермесе.

В комментарии сайту Кавказ.Реалии Абубакар Янгулбаев уточнил, что его родственников задержала полиция и доставила в "университет спецназа", где в их случае "подготовка" заняла лишь два-три дня, после чего их сразу зачислили в спецподразделение "Ахмат" и отправили в Украину.

Братья Абубакар, Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы — сыновья федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева — открыто критикуют режим Рамзана Кадырова. Абубкар ведет правозащитную деятельность, а Ибрагим и Байсангур связаны с оппозиционным чеченским телеграм-каналом 1ADAT.

В январе 2022 года чеченские силовики ворвались в квартиру семьи Янгулбаевых в Нижнем Новгороде и похитили жену Сайди — Зарему Мусаеву. Ее увезли в Чечню и завели против женщины уголовное дело о применении насилия к представителю власти. В 2023 году суд приговорил Зарему Мусаеву к пяти годам и шести месяцам колонии.