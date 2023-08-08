"Сначала Украина, потом Босфор и Дарданеллы"

В последние дни июля российские шовинисты из высокопоставленных кругов напомнили миру, что Украина в их планах это лишь начало для "встающей с колен" империи.

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой в эфире очередного геополитического шоу у Ольги Скабеевой на телеканале "Россия-1" без стеснения очертил возможные направления российской экспансии, если им удастся победить Украину.

"С Турцией воевать не будем, с Турцией мы со времён помидоров как-то договариваемся, а Болгария и Румыния – это просто базы НАТО! – горячо воскликнул вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. – Это не те державы, с которыми имеет смысл сюсюкать! В Болгарии, там всё побережье – наши граждане. В этом смысле никаких проблем нет". – "Просто шарахнем?" – спросила Скабеева. "Оля, мы шарахнем, но сначала нам нужно закончить на Украине, – ответил Толстой. – А потом спокойно будем шарахать и шарахать. Босфор и Дарданеллы!.. Контроль над Чёрным морем должен быть в руках русской армии и флота!"

Как отмечает Радио Свобода это прозвучало сильно даже по нынешним временам. Один из важных российских политиков открыто признал, что Украина не является последним объектом военной агрессии его страны и что война может распространиться на Балканы. Вице-спикер нижней палаты российского парламента особо отметил Болгарию и Румынию как возможные объекты будущей российской экспансии – так реагировали на заявление Толстого болгарские обозреватели.

Толстой хочет сказать, что в Болгарии все побережье занято российскими гражданами, которые ждут знака, чтобы начать бунтовать, задавались вопросом болгары. Раздавались и предложения к прокуратуре – начать применять уголовный кодекс в части, касающейся государственной измены, против болгар, обслуживающих российские интересы в своей стране.

Сочувствующий Кремлю президент Румен Радев больше не должен быть главнокомандующим вооруженными силами Болгарии, заявил Атлантический совет Болгарии. Входящий в правящую коалицию альянс партий "Продолжаем перемены – Демократическая Болгария" предложил Государственному агентству национальной безопасности (ДАНС) и другим спецслужбам "дать категорический ответ" Народному собранию, есть ли основания для восприятия российской диаспоры на болгарском побережье Черного моря "как угрозы гражданскому миру в нашей стране, и если есть, то принять меры контроля для обеспечения безопасности болгарских граждан". Для справки: единый национальный реестр БУЛСТАТ при министерстве юстиции насчитывает 84 тысячи жилых объектов, принадлежащих россиянам; это почти исключительно сезонная недвижимость, используемая в летний период.

Новый премьер-министр Николай Денков постарался успокоить страсти, напомнив, что это не первый выпад Толстого против Болгарии, но страна надежно защищена зонтиком НАТО.

Тем не менее эксперты отмечают общее стремление Кремля использовать любую возможность для разбалансирования политических структур Балканского региона.

И конечно нельзя не отметить Босфор и Дарданеллы в тираде Толстого. Он уверен, что с Турцией воевать Россия не будет (пока что?), поскольку Турцию можно купить. Но как могут русские армия и флот взять контроль над Черным морем? А над Босфором и Дарданеллами? Толстой фактически предложил программу той же экспансии, что Россия вела в 19 веке - сначала Балканы, а потом уже и Стамбул и Трабзон.

Вряд ли такие выпады будут замечены в Турции (там традиционная слепота и глухота по отношению к российской туркофобии), но очевидно, что ВСУ в Украине сегодня бьются не только за независимость и территориальную целостность Украины, но и за недопущение войны и экспансии Кремля на Балканы.