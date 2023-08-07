В Казахстане уничтожили памятник Ахмату Кадырову

В Казахстане в поселке Малая Сарань неизвестные уничтожили мемориальный знак, посвященный отцу нынешнего наместника Чечни и первому пророссийскому президенту республики Ахмату Кадырову. На еще одном монументе в том же поселке с обеих сторон появились надписи "предатель", нанесенные краской из баллончика.

Оппозиционный чеченский телеграм-канал 1ADAT опубликовал два видео нападения на памятные объекты. На снятых в ночное время кадрах авторы отчетливо показывают каменный монумент вблизи с включенной вспышкой, затем один из них наносит по нему удары кувалдой – он установлен на месте, где находился дом Кадырова-старшего. Лица авторов не видны, не слышны и их голоса.

Сайт Кавказ.Реалии сообщается, что инцидент подтвердил дежурный в ОВД города Сарани. По его словам один из памятников был уничтожен, а на втором появились надписи - оба инцидента произошли в ночь на 6 августа.

Напомним, что Малая Сарань – место рождения Ахмата Кадырова. Изрисованная стела с мраморной плитой и с цитатой "Любить народ, бояться Бога" появилась здесь в августе 2012 года. Якобы по такому принципу, по мнению автора памятника Жаика Такирова, жил Кадыров-старший.