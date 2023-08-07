Нигер опасается интервенции и закрывает воздушное пространство

Лидеры переворота в Нигере закрыли воздушное пространство страны после отклонения ультиматума западноафриканских государств о восстановлении свергнутого президента Мохамеда Базума.

Этот шаг, о котором было объявлено поздно вечером в воскресенье, был предпринят, когда десятки тысяч сторонников переворота собрались на стадионе в столице Нигера Ниамее, чтобы поддержать генералов, захвативших власть.

Амаду Абдраман, представитель хунты, объяснил закрытие воздушного пространства угрозой военного вмешательства со стороны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).

В заявлении, зачитанном по национальному телевидению, Абдраман сказал, что в двух центральноафриканских странах была проведена предварительная переброска войск в рамках подготовки к интервенции, но не сообщил подробностей.

«Перед лицом угрозы интервенции, которая становится все более очевидной благодаря подготовке соседних стран, воздушное пространство Нигера закрыто с этого дня в воскресенье… для всех самолетов до дальнейшего уведомления», — сказал он.

«Вооруженные силы Нигера и все наши силы обороны и безопасности при неизменной поддержке нашего народа готовы защищать целостность нашей территории», — добавил он.