Нигер опасается интервенции и закрывает воздушное пространство

Лидеры переворота в Нигере закрыли воздушное пространство страны после отклонения ультиматума западноафриканских государств о восстановлении свергнутого президента Мохамеда Базума.
Этот шаг, о котором было объявлено поздно вечером в воскресенье, был предпринят, когда десятки тысяч сторонников переворота собрались на стадионе в столице Нигера Ниамее, чтобы поддержать генералов, захвативших власть.
Амаду Абдраман, представитель хунты, объяснил закрытие воздушного пространства угрозой военного вмешательства со стороны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).
В заявлении, зачитанном по национальному телевидению, Абдраман сказал, что в двух центральноафриканских странах была проведена предварительная переброска войск в рамках подготовки к интервенции, но не сообщил подробностей.
«Перед лицом угрозы интервенции, которая становится все более очевидной благодаря подготовке соседних стран, воздушное пространство Нигера закрыто с этого дня в воскресенье… для всех самолетов до дальнейшего уведомления», — сказал он.
«Вооруженные силы Нигера и все наши силы обороны и безопасности при неизменной поддержке нашего народа готовы защищать целостность нашей территории», — добавил он.
На прошлой неделе ЭКОВАС, объединяющее 15 государства, объявило о готовности к силовым действиям в качестве крайней меры, если мятежники не восстановят власть свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума до воскресенья, 6 августа.
В поддержку переворота в Нигере выступили Мали и Буркина-Фасо. Обеими странами управляют военные, пришедшие к власти в результате переворотов в течение последних лет; также в обеих странах действует ЧВК Вагнера. Лидер организации Евгений Пригожин поддержал
Лидеры хунты на прошлой неделе приезжали в Мали. 6 августа журналист Вассим Наср рассказал AP со ссылкой на четыре источника, что они якобы просили помощи дислоцированных в Мали наемников ЧВК Вагнера.