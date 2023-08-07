Саммит в Джидде: России не на кого положиться

Мирный саммит в Джидде, в котором приняли участие 42 страны, включая арабские, Китай и саму Украину, но не Россия, продемонстрировал дальнейшее падение веса этого недоразумения на мировой арене.

Оговоримся сразу - в данном случае едва ли можно говорить о саммите друзей Украины или в поддержку ее мирного плана, как пытаются представить некоторые украинские комментаторы. Настоящие друзья или надежные союзники у Украины действительно есть, но это точно не Китай и даже не Саудовская Аравия, организовавшая это мероприятие. Но тем ценнее то, что даже они - и первый, который многие рассматривают как главного союзника России, и вторая, которую подозревали в дрейфе к ней, не пропагандируют сегодня идею, что ради мира Украину надо "списать", как того добивается Москва.

Именно этим можно объяснить и крайне нервозную реакцию на этот саммит спивающегося клоуна Медведева, почти ежедневно демонстрирующего миру, какое ничтожество в свое время было зиц-президентом страны с ядерном оружием, считающейся "великой".

При этом очевидно, что если Китай договорится с Западом о параметрах мирного плана по Украине, Москве будет просто некуда деваться.

Но каким может быть этот план? Публичная позиция Украины известна - это полная деоккупация ее территории в границах 1991 года, включая Крым. И на саммите в Джидде была выражена официальная поддержка ее независимости и территориальной целостности в этих границах.

Но понятно, что на практике тут есть серьезные нюансы, и все будет зависеть от ситуации на фронтах. Поэтому сейчас и говорят, что о каких-то реальных переговорах Киева и Москвы можно будет говорить ближе к концу года, потому что именно к этому моменту будут понятны результаты и перспективы боевых действий.

Если они будут максимально эффективными для Украины - это будет один вариант. Умеренными - второй. Если наоборот Путин попытается осенью объявить всеобщую мобилизацию и перейти в контрнаступление - третий.

Понятно, что идеальным вариантом была бы если не чисто военная, то комбинированная деоккупация всей территории Украины по итогам ее наступления и по результатам мирных переговоров. Что же касается частичной деоккупации территории, например, с выходом к Азовскому морю, и заморозки боевых действий на достигнутых позициях, то такой, часто обсуждаемый сейчас сценарий, сопряжен с рядом серьезных вопросов.

Первое - примет ли его украинское общество, нацеливавшееся на полное освобождение своей территории? Решать в любом случае ему, потому что речь идет о его не только законных территориях, но и людях, которыми придется платить за их отвоевание. Второй, не менее важный вопрос, что если даже украинское государство и общество решит для себя не возвращать военным путем территории сверх тех, кто уже к тому моменту вернет, то заморозить боевые действия без получения системных гарантий безопасности - это новый Хасавюрт, в котором Украина выступит в роли Ичкерии.

Поэтому очевидно, что Украина может к какому-то моменту согласиться на заморозку боевых действий на достигнутых к тому времени позициях, только при одном условии - если НАТО и еще какой-то солидный пул международных партнеров дадут очень конкретные гарантии защиты от нападения той территории, которая уже находится под ее контролем. От оккупированной при этом она разумеется не откажется, но та уже станет предметом переговоров, и ее участь будет зависеть от решения российского вопроса в долгосрочной перспективе. Скорее всего, уже в пакете с участью народов и территорий самой РФ, ожидающих деколонизации.

Словом, тут возможны разные варианты, которые уже начинают обсуждаться в кулуарах таких саммитов. Но какие из них станут реальными, будет зависеть исключительно от хода боевых действий. Поэтому, в ближайшее время для Украины целью является освободить максимум своих территорий, чему разумеется попытается воспрепятствовать Москва.

Что же касается России, прошедший саммит наглядно показал, что настоящих друзей в мире у нее нет. Рассчет Путина на то, что ради торговли и взаимодействия с Россией ему пожертвуют Украину, окончательно рухнул в отношении не только Запада, но и арабского мира и даже Китая.