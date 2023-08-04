Президент Нигера призвал США защитить его страну от российского вмешательства

Президент Нигера Мохамед Базум, свергнутый со своего поста в результате военного переворота, призвал США и мировое сообщество восстановить конституционный порядок в стране, а также оградить африканский регион от влияния России через ЧВК Вагнера. Об этом он заявил в колонке, опубликованной в американской газете The Washington Post.

«Я пишу эти строки как заложник. Нигер находится под атакой военной хунты, пытающейся свергнуть нашу демократию, и я лишь один из сотен граждан, которые были произвольно и незаконно заключены под стражу. Этот переворот, предпринятый 26 июля против моего правительства фракцией вооруженных сил, не имеет никакого оправдания. Если он обернется успехом, это будет иметь разрушительные последствия для нашей страны, нашего региона и всего мира», — пишет он.

Базум назвал Нигер «последним оплотом соблюдения прав человека» в регионе Сахель, где в соседних Мали и Буркина-Фасо авторитарные правительства поддерживают свою власть с помощью наемников российской ЧВК Вагнера.

"По открытому приглашению заговорщиков и их региональных союзников весь центральный регион Сахеля может попасть под влияние России через ЧВК Вагнера, чей жестокий терроризм проявился в полной мере в Украине.

«Боко харам» и другие террористические движения наверняка воспользуются нестабильностью Нигера, используя нашу страну в качестве плацдарма для нападения на соседние страны и подрыва безопасности и свободы во всем мире.