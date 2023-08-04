Израильские врачи бегут от правительства Нетаньяху в ОАЭ

Политическая поляризация в Израиле, усугубляемая правительственной программой пересмотра судебной системы, заставляет многих израильских врачей задуматься о своем будущем за границей.

«Я слышал о многих людях, которые прямо сейчас ищут альтернативы из-за политической ситуации, включая меня», — говорит 32-летний Шайло, который работает в медицинском центре Вольфсона в Холоне, к югу от Тель-Авива.

«Я потратил шесть лет своей жизни и заплатил своими деньгами, чтобы стать врачом для людей, которые не понимают, насколько плохо это законодательство, не только для врачей, но и для наших пациентов».

Одной из стран, стремящихся воспользоваться ситуацией, являются Объединенные Арабские Эмираты, которые предлагают израильским врачам выгодные контракты для переезда.

По сообщениям израильских СМИ, тысячи врачей присоединились к групповым чатам в социальных сетях в поисках совета по переезду за границу, а другие уже получили высокооплачиваемые предложения из ОАЭ и Бахрейна, которые нормализовали отношения с Израилем в 2020 году.

Предлагаемые условия включают в себя долгосрочные визы и заработную плату в три раза выше, чем в Израиле, а также возможности для получения образования и комфортные релокационные пакеты для семей врачей.

Это происходит на фоне продолжающейся беспрецедентной волны протестов против программы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по пересмотру судебной системы.

В недавней редакционной статье в The Jerusalem Post предупредили, что израильская система здравоохранения «рискует обрушиться, а судебная реформа может ускорить этот процесс».

Израильская медицинская ассоциация, представляющая около 95 процентов врачей страны, также присоединилась к протестам, проведя в середине июля двухчасовую забастовку в связи с предложенными судебными реформами.

В прошлом месяце израильские законодатели приняли ключевой законопроект, предусматривающий отмену «стандарта разумности», что лишает Верховный суд возможности блокировать решения правительства, которые он считает необоснованными.

Нынешнее правительство Израиля, в которое входят ультраправые политики, такие как министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич , подверглось жесткой критике со стороны представителей израильского истеблишмента, в том числе бывшего главы Моссада Тамира Пардо.

Эта политическая поляризация отчасти является причиной того, что некоторые молодые израильские врачи переосмысливают свое будущее в стране. Большинство стремится уехать в Европу, особенно в Португалию, другие хотят перебраться в США, Канаду и Новую Зеландию.

Но немало израильских врачей готовы перебраться в страны Персидского залива.

Размышляя о выгодных предложениях, сделанных израильским врачам в Персидском заливе, Шайло откровенен.

«Сказать, что я не был бы счастлив работать меньше, получать больше и иметь возможность оказывать наилучший уход, я бы солгал», — говорит он.

«Это беспроигрышная ситуация для израильских врачей и правительства ОАЭ, но не для людей в Израиле, которые ищут качественную и быструю медицинскую помощь… Сейчас много разочарований, и люди не покинут Израиль так легко». — сказал Шайло.

«Трудно выйти из зоны комфорта и уехать, потому что очень тяжело покинуть свой дом, семью, друзей и попасть в место, где культура и язык отличаются. Но я также думаю, что с некоторых из нас уже хватит, поэтому мы можем увидеть, как люди уезжают».

В общем, мы кажется дожили до того времени, когда мусульманский мир снова становится привлекательным для еврейских лекарей, как во времена Золотого века ислама.