Израильтяне убили молодого палестинца Махмуда Абу Саана

Израильские силы убили 18-летнего палестинца во время рейда на оккупированном Западном берегу в пятницу утром.

Официальное палестинское информационное агентство Wafa сообщило, что погибшим юношей был Махмуд Абу Саан, живший в лагере беженцев Нур-Шамс к востоку от Тулькарма.

Цитируя палестинских свидетелей, Wafa сообщила, что Абу Саан был ранен выстрелом в голову в упор, а позже был объявлен мертвым в больнице.

После израильского рейда местное крыло палестинской группы «Исламский джихад» открыло огонь по израильским силам, взорвав несколько взрывных устройств.

Правозащитные организации описали ночные рейды как один из методов, используемых израильской армией для запугивания палестинцев и внушения им идеи о том, что даже их самые безопасные места не являются запретными для израильских солдат.

Рейды могут длиться часами и иногда становятся смертельными.

Согласно показаниям, полученным правозащитными организациями, ночные рейды оставляют неизгладимые шрамы в палестинских семьях, особенно травмируя детей, которые в результате страдают от беспокойства и нарушений сна и испытывают трудности в школе.

По меньшей мере 202 палестинца были убиты израильским огнем в этом году, в том числе 34 ребенка, то есть почти по одному погибшему в день.

В общей сложности на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме погибло 165 человек, что сделало 2023 год одним из самых кровавых на оккупированных палестинских территориях. Еще 36 человек погибли в секторе Газа.