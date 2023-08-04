Станет ли Япония союзником порабощенных Россией народов?

На этой неделе состоялся VII Форум Свободных Народов Пост-России - запрещенной в России международной организации, продвигающей идею создания нескольких десятков новых независимых национальных и региональных государств на месте той тюрьмы народов, которая лживо называет себя хоть российской, но все же Федерацией.

В мероприятии приняли участие и предствители мусульманских оккупированных государств и народов: Чеченской Республики Ичкерия, Комитета Ингушской Независимости, Свободной Черкессии, Правительства независимого Татарстана, Комитета Башкирского национального движения за рубежом, Ногайского национального движения.

Интересно, что если предыдущие форумы собирались в Европе и в прошлый раз в США, то этот прошел в Японии. Его участникам была организована экскурсия в японский парламент, несколько японских депутатов стали гостями данного мероприятия, по его итогам было объявлено о создании Координационного центра свободной Евразии в Японии, который возглавит профессор Окабе Йошахико. Также обо всем этом написала одна из крупнейших японских газет "Токио симбун" (яп. 東京新聞 То:кё: симбун, букв. «Токийская газета») с аудиторией под миллион читателей.

Кому-то из наших единоверцев это покажется странно и экзотично, но на самом деле в XX веке Япония уже была не только идеологическим союзником в частности тюркских мусульманских народов, борющихся за освобождение от Российской империи, но и мощным центром татаро-башкирской эмиграции после исхода из СССР. Более того, именно татары и башкиры в каком-то смысле и принесли в нее Ислам и стали основателями и имамами ее первых мечетей, как это было с муфтием-антикоммунистом Мухаммедом Габдулхаем Курбангалиевым. Да и в целом в Японии в тот момент был мощный интерес к Исламу в политических интеллектуальных кругах, ряд представителей которых даже его приняли, что в целом было связано с ее тогдашней идеологией объединения азиатских народов в борьбе против русского коммунизма и англосаксонского либерализма.

Конечно, сейчас Япония уже не та страна, что была до ее разгрома двумя этими силами в 1945 году, и вряд ли может позволить себе столь решительную внешнюю политику, как тогда. Тем не менее, даже такое пробуждение в ней интереса к судьбе порабощенных Россией народов, в частности мусульманских, стоит только приветствовать. В конце концов сегодня у нас снова общие враги - коммунистический Китай и психопатическая, опасная для окружающих Россия. Поэтому будем надеяться, что спящий самурай проснется и обратит свои взоры к миру Ислама, в его территориальном и духовном измерениях.