Суд признал невиновными убийц таджикских мигрантов

Иркутский суд признал невиновными полицейского и троих местных жителей, обвиняемых в поджоге жилого вагончика таджикских мигрантов и убийстве двоих из них, сообщает Радио Озоди.

Посольство Таджикистана в России заявило, что пока не проинформировано о приговоре суда.

Родственники потерпевших мигрантов рассказали, что 1 августа судья признал полицейского и троих местных жителей полностью невиновными и освободил их из зала суда.

Напомним, в ночь на 12 ноября 2021 группа местных жителей в поселке Залари в Иркутске напала на вагончик, где проживали семеро таджикских мигрантов и подожгли его. В огне погибли двое таджикских мигрантов - 21-летний Насимджони Сайдали и 19-летний Сироджиддин Гулзода. Но после поджога были задержаны четверо выживших мигрантов, так как по версии следствия, эти молодые таджики участвовали в массовой драке с группой жителей микрорайона Залари, что и привело к поджогу вагончика.

Дело в отношении Махмадтохира Ашурова, Курбонмада Содикова, Далера Хасанова и Джумабоя Искандарова до сих пор расследуется, они обвиняются в «хулиганстве» и «покушении на убийство», но нападавшие на них давно освобождены из-под стражи.

Позже власти Таджикистана выразили протест, и прокуратура Иркутска возбудила дело в отношении сотрудника городского уголовного розыска и трех местных жителей, которые подозревались в поджоге вагончика. По данным источников Радио Озоди, трое местных жителей были задержаны, однако позже в предварительном заключении находился только 26-летний местный житель. «Другие подозреваемые из числа местной молодежи вышли на свободу спустя трое суток после задержания», отметил источник.

1 августа судья заявил, что сотрудник полиции и трое местных жителей невиновны, хотя свидетели сообщили, что они признавали свою вину в суде. «Они извинились перед потерпевшими и сказали, что сгоряча подожгли вагончик, но суд их отпустил на свободу», - рассказал источник.

Один из потерпевших рассказал своим родственникам, что он задал вопрос судье: если они невиновны, то кто тогда поджег вагончик и кто проломил ему череп, но судья предпочел не отвечать на него.

Два года назад МИД Таджикистана потребовал от российских властей справедливого и тщательного расследования инцидента в Залари. Матери четверых таджикских мигрантов, находящихся в то время в СИЗО в Иркутской области России, написали письмо президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и президенту России Владимиру Путину, в котором настаивали на невиновности своих сыновей.

Родственники потерпевших и погибших мигрантов осудили приговор иркутского суда об освобождении четверых подсудимых по инциденту в Залари, назвав его ярким примером несправедливости российского правосудия и унижения лиц нетитульной нации. По их словам, этот приговор продемонстрировал, что в России не воспринимают всерьез призывы таджикских властей, а тем более таджикских мигрантов.