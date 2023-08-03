Кризис в Нигере: ЭКОВАС наращивает давление, хунта не сдается

Лидер переворота в Нигере заявил, что не поддастся давлению с целью восстановления свергнутого президента Мохаммеда Базума. Он раскритиковал санкции, введенные западноафриканскими лидерами, как «незаконные» и «бесчеловечные», и призвал своих соотечественников подготовиться к защите своей страны.

Комментарии генерала Абдурахамана Чиани, опубликованные в телеобращении в среду, прозвучали во время встречи глав оборонных ведомств Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) в соседней Нигерии для обсуждения кризиса в Нигере.

Региональный блок ввел жесткие экономические санкции в отношении Нигера и пригрозил применить силу, если к 6 августа президентство Базума не будет восстановлено. Он также направил в Нигер делегацию во главе с бывшим нигерийским лидером Абдулсалами Абубакаром для переговоров с захватившими власть солдатами.

Однако Чиани остается непокорным.

Самопровозглашенный лидер заявил, что военные «полностью отвергают эти санкции и отказываются поддаваться любым угрозам, откуда бы они ни исходили. Мы отказываемся от любого вмешательства во внутренние дела Нигера».

«Поэтому мы призываем народ Нигера в целом и его единство победить всех, кто хочет причинить невыразимые страдания нашему трудолюбивому населению и дестабилизировать нашу страну», — добавил он.

Чиани, командующий президентской гвардией Нигера, предупредил о грядущих трудных временах и сказал, что «враждебное и радикальное» отношение тех, кто выступает против его правления, не приносит никакой пользы. Санкции, введенные ЭКОВАС, были «незаконными, несправедливыми, бесчеловечными и беспрецедентными», сказал он.

Такая пламенная риторика знаменует усиление противостояния Нигера с ЭКОВАС, в состав которого входят 15 стран, которые последние два года изо всех сил пытались сдержать откат от демократии в Западной Африке. Ранее произошли перевороты в Мали, Буркина-Фасо и Гвинее, а также попытка государственного переворота в Гвинее-Бисау. Все эти страны являются членами ЭКОВАС.

В Абудже, столице Нигерии, комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Мусах заявил журналистам в среду, что «военный вариант — это самый последний вариант на столе», но блок должен «подготовиться к возможности».

«Необходимо продемонстрировать, что мы можем не только лаять, но и кусаться», — сказал он.