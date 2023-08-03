Кризис в Нигере: ЭКОВАС наращивает давление, хунта не сдается

3 августа в 12:54
Якуб Хаджич
Лидер переворота в Нигере заявил, что не поддастся давлению с целью восстановления свергнутого президента Мохаммеда Базума. Он раскритиковал санкции, введенные западноафриканскими лидерами, как «незаконные» и «бесчеловечные», и призвал своих соотечественников подготовиться к защите своей страны.
Комментарии генерала Абдурахамана Чиани, опубликованные в телеобращении в среду, прозвучали во время встречи глав оборонных ведомств Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) в соседней Нигерии для обсуждения кризиса в Нигере.
Региональный блок ввел жесткие экономические санкции в отношении Нигера и пригрозил применить силу, если к 6 августа президентство Базума не будет восстановлено. Он также направил в Нигер делегацию во главе с бывшим нигерийским лидером Абдулсалами Абубакаром для переговоров с захватившими власть солдатами.
Однако Чиани остается непокорным.
Самопровозглашенный лидер заявил, что военные «полностью отвергают эти санкции и отказываются поддаваться любым угрозам, откуда бы они ни исходили. Мы отказываемся от любого вмешательства во внутренние дела Нигера».
«Поэтому мы призываем народ Нигера в целом и его единство победить всех, кто хочет причинить невыразимые страдания нашему трудолюбивому населению и дестабилизировать нашу страну», — добавил он.
Чиани, командующий президентской гвардией Нигера, предупредил о грядущих трудных временах и сказал, что «враждебное и радикальное» отношение тех, кто выступает против его правления, не приносит никакой пользы. Санкции, введенные ЭКОВАС, были «незаконными, несправедливыми, бесчеловечными и беспрецедентными», сказал он.
Такая пламенная риторика знаменует усиление противостояния Нигера с ЭКОВАС, в состав которого входят 15 стран, которые последние два года изо всех сил пытались сдержать откат от демократии в Западной Африке. Ранее произошли перевороты в Мали, Буркина-Фасо и Гвинее, а также попытка государственного переворота в Гвинее-Бисау. Все эти страны являются членами ЭКОВАС.
В Абудже, столице Нигерии, комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Мусах заявил журналистам в среду, что «военный вариант — это самый последний вариант на столе», но блок должен «подготовиться к возможности».
«Необходимо продемонстрировать, что мы можем не только лаять, но и кусаться», — сказал он.
Согласно документам государственной коммунальной службы, в рамках санкций в отношении Нигера в среду Нигерия также отключила электричество своему соседу. Нигер является одной из беднейших стран мира и зависит от Нигерии на 70 процентов своей энергии.
И в качестве еще одного признака растущего давления на военных Всемирный банк также объявил, что приостанавливает выплаты Нигеру до дальнейшего уведомления.
«Задача восстановления демократического правления в Нигере чревата потенциальными препятствиями и осложнениями», — сказал генерал Кристофер Муса, главнокомандующий обороной Нигерии и председатель начальников штабов обороны ЭКОВАС. «Наши решения послужат убедительным сигналом о нашей приверженности демократии, нашей нетерпимости к неконституционной смене правительства и нашей приверженности региональной стабильности», — сказал он своим региональным коллегам.
Несмотря на жесткую реакцию ЭКОВАС, военные хунты региона поддержали Чиани, а Мали и Буркина-Фасо заявили, что любое иностранное вмешательство в Нигере также будет считаться объявлением войны против них.
В среду один из лидеров переворота в Нигере генерал Салифу Моди прибыл с делегацией в столицу Мали Бамако. В интервью, которое транслировалось по государственному телевидению Мали, он подчеркнул необходимость сотрудничества между двумя странами.
Россия, которая усилила свое присутствие в Мали и Буркина-Фасо после переворотов, тем временем призвала к «срочному национальному диалогу» в Нигере. Кремль предупредил в среду, что угрозы интервенции «не помогут снизить напряженность или успокоить внутреннюю ситуацию».
Однако западные страны резко осудили переворот 26 июля в Нигере. Многие из них видели в Нигере последнего надежного партнера Запада в борьбе с вооруженными группировками, связанными с Аль-Каидой и ИГИЛ в африканском регионе Сахель, и опасаются, что нестабильность в стране может позволить боевикам закрепиться.
На фоне напряженности Соединенные Штаты, у которых есть база беспилотников и войска в Нигере, объявили, что эвакуируют некоторых сотрудников и их семьи из своего посольства в стране. Однако миссия останется открытой, и высшее руководство продолжит там работу, говорится в сообщении.
Европейские страны, включая Францию, Италию и Германию, также эвакуируют своих граждан, при этом первые военные самолеты с эвакуированными уже приземлились в среду в Париже и Риме.
Министерство иностранных дел Франции заявило, что почти 1000 человек вылетели четырьмя рейсами, и сообщило, что пятая эвакуация продолжается.
При этом сообщений о выводе иностранных войск не поступало. Более тысячи французских солдат остаются в Нигере.