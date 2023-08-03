Турция: скандал из-за отказа Disney+ транслировать фильм об Ататюрке

3 августа в 12:40
Якуб Хаджич
Правящая партия Турции подвергла критике решение стримингового сервиса Disney+, принадлежащего компании Walt Disney Co, не транслировать документальный сериал об основателе современной Турции Мустафе Кемале Ататюрке.
Эбубекир Шахин, председатель турецкой телекомпании RTUK, объявил о расследовании во вторник вечером в заявлении, назвав Ататюрка «нашей самой важной социальной ценностью».
В июне Армянский национальный комитет Америки (ANCA) призвал Disney+ отменить шоу, заявив, что оно «прославляет турецкого диктатора и убийцу геноцида». В прошлом месяце Disney+ Турция объявила, что сериал «Ататюрк» выйдет в эфир «очень скоро».
В нескольких турецких и армянских новостных сообщениях говорится, что Disney решил отменить сериал, в их числе армянское независимое СМИ 301, заявив, что на это решение повлияла лоббистская деятельность ANCA.
Армянские организации связывают с именем Мустафы Кемаля события столетней давности, которые они считают геноцидом армян. Строго говоря, в 1915 году Кемаль находился на фронте и не принимал участие в депортации армян, но считается, что он способствовал зачистке армянского населения уже после войны.
Омер Челик, представитель правящей Партии справедливости и развития Турции, или ПСР, назвал «позором» то, что Disney+ «поддался давлению армянского лобби» в связи с отменой сериала.
«Такое отношение рассматриваемой платформы является неуважением к ценностям Турецкой Республики и нашего народа», — заявил Челик в сообщении в социальной сети.
«Как мы неоднократно заявляли ранее, эта так называемая сеть геноцида в США использует исторические события как инструмент для политики лжи. Единственная цель этого лобби — не допустить нормализации турецко-армянских отношений, как это неоднократно наблюдалось».
Walt Disney Turkey заявила в среду, что «пересмотрела стратегию распространения контента, чтобы охватить более широкую аудиторию», и решила транслировать специальную версию документального фильма на телеканале FOX в Турции, а затем он будет показан в кинотеатрах как два отдельных фильма.
В заявлении не уточняется, будут ли фильмы об Ататюрке транслироваться на потоковом сервисе Disney+.
«В рамках празднования столетия мы с гордостью сообщаем, что с октября мы познакомим с Ататюрком еще больше людей в бесплатном эфире FOX. Затем следует театральное окно, где зрители могут увидеть как «Фильм 1», так и «Фильм 2» на большом экране», — сказал продюсер Санер Аяр в заявлении Walt Disney в Турции.
В целом скандал явно пошел на пользу. Во-первых, в принципе турецкому народу промывать мозги культом Мустафы Кемаля не надо. Ататюрка и так везде много, и тот факт, что даже "исламистская" ПСР считает его ценностью для Турции, удручает еще больше. А во-вторых, это решение может хоть немного отрезвить упертых кемалистов, которые искренне убеждены, что весь мир, кроме фанатичных мусульман, должен разделять их культ вестернизатора Ататюрка. Нет, не должен, и западные как раз медиа очень чувствительны, стоит им намекнуть о том, кем был на самом деле Ататюрк.