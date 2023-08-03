Турция: скандал из-за отказа Disney+ транслировать фильм об Ататюрке

Правящая партия Турции подвергла критике решение стримингового сервиса Disney+, принадлежащего компании Walt Disney Co, не транслировать документальный сериал об основателе современной Турции Мустафе Кемале Ататюрке.

Эбубекир Шахин, председатель турецкой телекомпании RTUK, объявил о расследовании во вторник вечером в заявлении, назвав Ататюрка «нашей самой важной социальной ценностью».

В июне Армянский национальный комитет Америки (ANCA) призвал Disney+ отменить шоу, заявив, что оно «прославляет турецкого диктатора и убийцу геноцида». В прошлом месяце Disney+ Турция объявила, что сериал «Ататюрк» выйдет в эфир «очень скоро».

В нескольких турецких и армянских новостных сообщениях говорится, что Disney решил отменить сериал, в их числе армянское независимое СМИ 301, заявив, что на это решение повлияла лоббистская деятельность ANCA.

Армянские организации связывают с именем Мустафы Кемаля события столетней давности, которые они считают геноцидом армян. Строго говоря, в 1915 году Кемаль находился на фронте и не принимал участие в депортации армян, но считается, что он способствовал зачистке армянского населения уже после войны.

Омер Челик, представитель правящей Партии справедливости и развития Турции, или ПСР, назвал «позором» то, что Disney+ «поддался давлению армянского лобби» в связи с отменой сериала.