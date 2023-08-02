Палестинцы и израильтяне все меньше склоняются к решению о двух государствах

Поддержка решения о создании двух государств для двух народов упала среди палестинцев и израильтян на фоне все более ухудшающейся ситуации с безопасностью на оккупированных территориях.

Решением о двух государствах называют идею, согласно которой в исторической Палестине должны быть созданы два суверенных государства, для евреев и арабов - соответственно Израиль и Палестина. На сегодняшний день фактически это решение лишь о создании независимого палестинского государства, так как израильское и так существует.

В совместном опросе под названием «Палестино-израильский пульс», проведенном Палестинским центром политических и обзорных исследований в Рамаллахе и Международной программой по разрешению конфликтов и посредничеству в Тель-Авивском университете, было обнаружено значительное снижение поддержки этого решения как среди израильских евреев, так и среди палестинцев.

В результате падения поддержка снизилась с 43 процентов в сентябре 2020 года до 33 процентов среди палестинцев и 34 процентов среди израильских евреев. Среди всех израильтян — евреев и палестинских арабов — поддержка составила в общей сложности 39 процентов. Цифры представляют собой самый низкий уровень поддержки давно провозглашенного политического решения среди всех партий с момента начала опроса Pulse в 2016 году.

Опрос, в котором приняли участие 1270 взрослых палестинцев, опрошенных на улицах на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа, и 900 взрослых израильтян, опрошенных в Интернете, также обнаружил, что все меньше палестинцев и израильтян готовы поддержать альтернативный вариант, то есть единое равноправное государство. Хотя большинство палестинцев не поддержали ни одно из решений, больше израильских евреев поддержало неравное решение с одним государством, чем решение с двумя государствами.

В частности, значительно возросла готовность обеих сторон прибегнуть к открытому конфликту друг против друга: 31 процент палестинцев (29 процентов на Западном берегу и 34 процента в секторе Газа) и только 30 процентов израильских евреев хотят «достичь мирного соглашения» в качестве следующего шага в кризисе. Это заметное снижение по сравнению с 34% и 41% соответственно, которые выбрали этот вариант еще в 2020 году.

Эта открытость к конфликту была дополнительно подтверждена опросом, который показал, что 40 процентов палестинцев предпочитают «вести вооруженную борьбу против израильской оккупации» по сравнению с 37 процентами всего два года назад. Что касается израильских евреев, то 26 процентов из них призывают к «окончательной войне с палестинцами» по сравнению с 19 процентами в прошлом году.

В общем, мир в Палестине с такими настроениями и взглядами пока что остается лишь недостижимой мечтой. Евреев в принципе устраивает нынешнее статус кво, при котором они контролируют Палестину, отказывая палестинцам в равных правах, ну а палестинцы понимают, что в такой ситуации стремиться к какому-то равноправному и добрососедскому отношению с евреями нет никакого смысла.