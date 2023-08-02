ОАЭ и Китай проведут военные учения в Синьцзяне

В августе военно-воздушные силы Китая и ОАЭ проведут совместные учения в провинции Синьцзян , где китайское государство подвергает репрессиям уйгурских мусульман.

Учения "Ястребиный Щит"-2023 — первые совместные учения ВВС двух стран — были объявлены министерством обороны КНР в понедельник.

Учения направлены на «углубление прагматического обмена и сотрудничества» между вооруженными силами Китая и ОАЭ и «содействие взаимопониманию и доверию», говорится в заявлении министерства.

Ранее в этом году было объявлено о соглашении об экспорте китайского учебного самолета L15 в страны Персидского залива, сообщила государственная пекинская газета Global Times. ОАЭ также обладают китайскими беспилотниками.

Напомним, что в провинции Синьцзян уйгуры и представители других мусульманских этнических групп столкнулись с массовыми задержаниями, принудительным трудом, пытками и принудительной стерилизацией. Китайские власти обвиняются в совершении геноцида.

Совместные учения Китая и ОАЭ в августе проходят на фоне усиления присутствия Пекина на Ближнем Востоке и ослабления влияния США.

Ранее в этом году Китай выступил посредником в соглашении между непримиримыми соперниками Саудовской Аравией и Ираном о возобновлении отношений после бурного семилетнего перерыва.

Пехота Китая и союзных стран использовала Синьцзян для учений в 2016 году, а ВВС Пакистана проводили совместные учения в провинции в 2017 году, сообщает газета South China Morning Post.

ОАЭ считаются союзником США, хотя отношения между двумя странами в последнее время обострились на фоне отказа ОАЭ осудить Россию за ее вторжение в Украину.

Вооруженные силы Эмиратов используют американскую технику, а Вашингтон и ОАЭ регулярно проводят совместные учения.