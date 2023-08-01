Создан Совет дагестанцев Украины

Общественная организация "Дагестанский национальный центр" заявила о создании Совета дагестанцев Украины. Такое решение было принято 29 июля 2023 года по результатам встречи, целью которой была координация и консолидация дагестанского сообщества в Украине.

По информации Дагестанского национального центра на территории Украины проживает около 15 000 дагестанцев. Все они поддерживают внешнюю и внутреннюю политику Украины, ее независимость и территориальную целостность.

На прошедшем мероприятия делегаты встречи выступили с докладами, делились мнениями и идеями о будущем и дальнейших перспективах дагестанской общины в Украине, как во время войны, так и по ее окончанию. В ходе дискуссии было принято единогласное решение о создании *Совета дагестанцев Украины.* Это поможет всем представителям дагестанского народа в Украине консолидировать свои силы, знания и возможности, для создания и эффективной реализации инициатив в сфере культуры, спорта, образования, религии, бизнеса, предпринимательства и других важных для социума вопросов.

"Все участники встречи были также единогласны в том, что в это сложное для всей Украины время мы должны объединить свои усилия, для достижения мира на благодатной земле Украины, вместе с тем, сохраняя и чествуя собственную культуру и традиции, защищая каждого дагестанца и преумножая вклад дагестанского народа в развитие страны, которая сегодня стала нашей родиной.

Во встрече приняли участие 15 представителей общественных инициатив и региональных лидеров дагестанского сообщества в Украине. По итогу, в первый состав Совета дагестанцев Украины вошли 9 человек, во главе с Магомедом Абдулаевым , который был избран председателем Совета. Кроме того, в состав совета в настоящее время входит секретарь и 7 коллегиальных членов, представляющих разные регионы страны и проживающих в разных областях. Состав Совета дагестанцев Украины не постоянен и может изменяться в зависимости от актуальных потребностей в работе организации.

В то же время, вновь созданный Совет дагестанцев Украины не декларирует никаких политических целей, ни сейчас, ни в будущем. Инициаторы создания Совета дагестанцев отмечают, что глубоко уважают украинский народ, его культуру и традиции, его решительность и твердую волю в борьбе за право на самоидентичность. Именно это во многом является общей чертой между народами Дагестана и Украины. И Дагестанцы благодарны Украине за уважение к нашей культуре и религии, ведь это позволяет дагестанцам в Украине свободно объединяться в сообщества и общественные организации для сохранения собственных корней, чествования традиций, памяти великих предков. Дагестанцы любят Украину, за свободу слова, вероисповедания и возможность проявлять идентичность, что невозможно ни в одной стране постсоветского пространства.

В ближайшее время для общественности будет подготовлен и опубликован план работы на ближайшие три месяца, назначен круг ответственных лиц в региональных представительствах. "