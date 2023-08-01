11 человек погибли в ходе межпалестинской борьбы в лагере беженцев в Ливане

В понедельник агентство ООН по делам палестинских беженцев (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, БАПОР) сообщило, что за три дня боев в южном ливанском лагере палестинских беженцев Айн-аль-Хильве по меньшей мере 11 человек погибли и десятки получили ранения.

На выходных вспыхнули столкновения между членами движения ФАТХ президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса и исламистскими вооруженными группировками, базирующимися в лагере в Сидоне, крупнейшем палестинском лагере в Ливане.

По словам корреспондента AFP в Сидоне, возобновившиеся в понедельник перестрелки и артобстрелы заставили перепуганных жителей бежать.

"По имеющимся данным, 11 человек погибли, еще 40 получили ранения, в том числе один сотрудник БАПОР", — заявила Дороти Клаус, директор агентства ООН в Ливане.

Она добавила, что БАПОР «временно приостановило» операции в лагере из-за боевых действий.

Палестинские группировки заявили, что они договорились о перемирии в воскресенье, но оно не соблюдалось, поскольку боевые действия с использованием автоматического оружия и ракетных обстрелов продолжаются.

Официальные лица заявили, что пять членов ФАТХ и один исламистский боец были убиты в ходе первых столкновений в минувшие выходные.

О личностях других погибших не сообщалось.

«БАПОР настоятельно призывает все стороны немедленно вернуться к спокойствию и принять все необходимые меры для защиты гражданских лиц, в том числе детей», — говорит Клаус.

В заявлении отмечается, что «две школы БАПОР получили повреждения», и более 2000 жителей Айн-эль-Хельве были вынуждены бежать.

Корреспондент AFP в понедельник утром видел, как десятки людей, в основном женщины и дети, покидали лагерь с легким багажом, а другие укрывались в ближайшей мечети.

Журналисты AFP сообщили, что снаряды падали и за пределами лагеря: близлежащая больница эвакуировала пациентов, а магазины в Сидоне закрылись, опасаясь дальнейшей эскалации.

Согласно давнему соглашению, ливанская армия не вторгается в лагеря палестинских беженцев в стране — ныне шумные, но обедневшие городские районы, — предоставляя группировкам самим обеспечивать безопасность.

«Мы бежали с места боевых действий, на улицах идет дождь из снарядов», — сказала AFP 75-летняя женщина, пожелавшая остаться неназванной из соображений безопасности.

Она сказала, что вооруженные группировки вооружены «для борьбы с Израилем, а не для борьбы друг с другом и беженцами».

Айн-аль-Хельве, где в настоящее время проживает более 54 000 зарегистрированных беженцев, был создан для палестинцев, которые были изгнаны или бежали во время войны 1948 года, совпавшей с созданием Израиля.

В последние годы к ним присоединились тысячи палестинцев, живших в Сирии и бежавших от войны.

В настоящее время палестинские вооруженные группировки в Ливане редко противостоят Израилю, но боевые действия между соперничающими группировками в Айн-аль-Хильве — обычное дело.

Последнее насилие началось поздно вечером в субботу, в результате чего один исламист был убит и шесть человек получили ранения, сообщил AFP палестинский источник в лагере на условиях анонимности из соображений безопасности.

На следующий день военный лидер ФАТХ и четверо его соратников были убиты в ходе «отвратительной операции».

По данным БАПОР, в Ливане находится около 250 000 палестинских беженцев.

Большинство палестинцев в Ливане, бежавших от этнической чистки сионистскими силами в 1947-48 годах, а также более 30 000 человек, бежавших от войны в соседней Сирии после 2011 года, проживают в одном из 12 официальных лагерей беженцев Ливана и сталкиваются с рядом юридических ограничений, в том числе по трудоустройству.