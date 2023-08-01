Кризис в Нигере: на грани большей войны в Западной Африке

Две западноафриканские страны, которыми правят мятежные хунты, заявили в понедельник, что иностранное военное вмешательство в Нигер будет считаться «объявлением войны» против них. Между тем нигерская хунта пытается консолидировать власть после переворота на прошлой неделе.

Региональный орган Западной Африки, известный как ЭКОВАС, в воскресенье объявил о введении экономических санкций против Нигера в связи с переворотом и заявил, что применит силу, если лидеры хунты не восстановят Базума в течение одной недели. Правительство Базума было одним из последних демократических партнеров Запада.

В совместном заявлении военных хунт Мали и Буркина-Фасо сказано, что «любое военное вмешательство против Нигера будет рассматриваться как объявление войны Буркина-Фасо и Мали».

Полковник Абдулайе Майга, государственный министр Мали по вопросам территориального управления и децентрализации, зачитал совместное заявление по государственному телевидению Мали в понедельник вечером. Две страны также осудили экономические санкции ЭКОВАС как «незаконные и бесчеловечные» и отказались их применять.

ЭКОВАС приостановило все коммерческие и финансовые операции между его государствами-членами и Нигером, а также заморозило нигерские активы, хранящиеся в региональных центральных банках. Нигер сильно зависит от иностранной помощи, и санкции могут привести к еще большему обнищанию его более чем 25 миллионов человек.

Мали и Буркина-Фасо пережили по два переворота с 2020 года, когда солдаты свергли правительства, утверждая, что они могли бы лучше бороться с растущим насилием джихадистов, связанных с Аль-Каидой и группировкой ИГИЛ. ЭКОВАС ввело санкции против обеих стран и исключило их из блока, но никогда не угрожало применить силу.

В ожидании решения ЭКОВАС в воскресенье тысячи сторонников хунты вышли на улицы в Ниамее, осуждая Францию, размахивая российскими флагами вместе с плакатами с надписью «Долой Францию», поддерживая Владимира Путина и призывая международное сообщество держаться подальше от их страны.

Четких объяснений российских символов не было, но похоже для демонстрантов это символы антизападных настроений.

Протестующие также сожгли дверь и разбили окна во французском посольстве, прежде чем армия разогнала их.

По мнению аналитиков, Нигер может пойти по тем же стопам, что и Мали и Буркина-Фасо, там в обеих странах после переворотов демонстранты тоже размахивали российскими флагами. После второго переворота в Буркина-Фасо в сентябре протестующие напали на посольство Франции в столице страны Уагадугу, а также повредили и разграбили Французский институт, французскую международную организацию по продвижению культуры.

Если ЭКОВАС применит силу, это также может спровоцировать насилие между гражданскими лицами, поддерживающими переворот, и теми, кто выступает против него, считают нигерские аналитики.

Хотя это маловероятно, «последствия такого подхода для гражданского населения, если путчисты выберут конфронтацию, будут катастрофическими», — говорит Рида Ляммури, старший научный сотрудник Центра политики для Нового Юга, аналитического центра в Марокко.

Ляммури не видит «военного вмешательства из-за насилия, которое может спровоцировать», сказал он.

Блинкен в воскресенье высоко оценил решимость руководства ЭКОВАС «защитить конституционный порядок в Нигере» после объявления санкций и присоединился к блоку, призвав к немедленному освобождению Базума и его семьи.

Также в воскресенье официальный представитель хунты полковник-майор Амаду Абдраман запретил использование социальных сетей для публикации сообщений, которые он назвал вредными для государственной безопасности. Он также бездоказательно утверждал, что правительство Базума разрешило французам нанести удары по освобождению Базума.

Наблюдатели считают, что Базума держат в его доме в столице Ниамее. Первые фотографии после переворота появились в воскресенье вечером, на них он сидит на диване и улыбается рядом с президентом Чада Махаматом Деби, прилетевшим в страну, чтобы стать посредником между правительством и хунтой.

И США и Франция в последние годы направили войска и сотни миллионов долларов военной и гуманитарной помощи в Нигер, который до 1960 года был французской колонией.

После того, как соседние Мали и Буркина-Фасо вытеснили французских военных и начали работать с наемниками Вагнера, госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Нигер в марте, чтобы укрепить связи и объявить о прямой помощи в размере 150 миллионов долларов, назвав страну «образцом демократии».

США рассмотрят вопрос о сокращении помощи в случае успеха переворота, заявил в понедельник Государственный департамент . Помощь «во многом зависит от исхода действий в стране», — сказал представитель департамента Мэтт Миллер. «Помощь США зависит от продолжения демократического правления в Нигере».

В понедельник Франция заявила, что президент Эммануэль Макрон внимательно следит за ситуацией в Нигере и обсудил кризис с региональными лидерами, а также европейскими и международными партнерами.