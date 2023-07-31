Теракт в Пакистане: 44 человека погибли при взрыве на митинге исламистской партии

Террорист-смертник подорвал взрывное устройство на политическом митинге на северо-западе Пакистана, в результате чего погибли по меньшей мере 44 человека и около 200 получили ранения.

Взрыв произошел в воскресенье на собрании консервативной партии «Джамиат улема-и-Ислам» (JUI-F) на окраине Хара в северо-западном пакистанском районе Баджаур, который граничит с Афганистаном.

В заявлении провинциальной полиции говорится, что террорист-смертник подорвал свой жилет со взрывчаткой недалеко от сцены, где сидели несколько высокопоставленных партийных лидеров. Первоначальное расследование пришло к выводу, что за нападением может стоять группировка ИГИЛ.

Напомним, что ИГИЛ действует в соседнем Афганистане, особенно активно после падения правительства президента Ашрафа Гани. Она противостоит администрации Талибана в Афганистане, и ее члены, как известно, пересекают пористую гористую границу и прячутся в районе Пешавара.

Фероз Джамал, министр информации провинции, сообщил информационному агентству Associated Press, что на данный момент 44 человека стали «мучениками» и около 200 получили ранения в результате нападения.