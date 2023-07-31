Теракт в Пакистане: 44 человека погибли при взрыве на митинге исламистской партии

Террорист-смертник подорвал взрывное устройство на политическом митинге на северо-западе Пакистана, в результате чего погибли по меньшей мере 44 человека и около 200 получили ранения.
Взрыв произошел в воскресенье на собрании консервативной партии «Джамиат улема-и-Ислам» (JUI-F) на окраине Хара в северо-западном пакистанском районе Баджаур, который граничит с Афганистаном.
В заявлении провинциальной полиции говорится, что террорист-смертник подорвал свой жилет со взрывчаткой недалеко от сцены, где сидели несколько высокопоставленных партийных лидеров. Первоначальное расследование пришло к выводу, что за нападением может стоять группировка ИГИЛ.
Напомним, что ИГИЛ действует в соседнем Афганистане, особенно активно после падения правительства президента Ашрафа Гани. Она противостоит администрации Талибана в Афганистане, и ее члены, как известно, пересекают пористую гористую границу и прячутся в районе Пешавара.
Фероз Джамал, министр информации провинции, сообщил информационному агентству Associated Press, что на данный момент 44 человека стали «мучениками» и около 200 получили ранения в результате нападения.
В больницах Баджаура и прилегающих районов, куда доставлена большая часть раненых, объявлено чрезвычайное положение, сообщил участковый уполномоченный полиции Назир Хан. Тяжелораненые были доставлены из Баджаура в больницы столицы провинции Пешавар на военных вертолетах.
«Вокруг была пыль и дым, и я находился под несколькими ранеными, откуда я едва мог встать, только чтобы увидеть хаос и несколько разбросанных конечностей», — сказал 45-летний Адам Хан, которого взрыв повалил на землю, оставив осколки в ноге и обеих руках.
Ахтар Хаят Гандапур, генеральный инспектор полиции провинции Хайбер-Пахтунхва, сказал, что высокопоставленный лидер партии Маулана Фазлур Рехман не присутствовал на мероприятии, когда произошел взрыв.
JUI-F является частью Пакистанского демократического альянса, политической коалиции, связанной с правительством, в которой Фазлур Рехман играет ведущую роль.
Премьер-министр Шахбаз Шариф решительно осудил инцидент и выразил соболезнования семьям погибших, в том числе семье лидера JUI-F Зиауллы Джана, который, как подтверждено, погиб в результате нападения, сообщило Радио Пакистана.
Министр иностранных дел Билавал Бхутто Зардари «выразил глубокую скорбь в связи с гибелью драгоценных жизней», говорится в заявлении его Народной партии Пакистана.