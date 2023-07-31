В Саудовской Аравии пройдет саммит о мире в Украине

Издание Wall Street Journal сообщает со ссылкой на дипломатические источники, что 5–6 августа в Саудовской Аравии состоятся переговоры о мирном урегулировании в Украине.

По данным газеты, в саммите в Джедде примут участие представители Украины, развивающихся стран и государств Запада. России в числе приглашенных не будет, сказано в публикации.

По словам собеседников издания, Саудовская Аравия и Украина пригласили на встречу около 30 стран, в том числе Индию, Бразилию, Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию.

Wall Street Journal сообщает, что в конце июня в Копенгагене состоялось совещание высокопоставленных чиновников из стран, которые могут принять участие в саммите в Джедде и на него приехали представители Украины, нескольких крупных европейских стран, а также Бразилии, Индии, Турции и ЮАР. По видеосвязи в совещании участвовал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как говорят западные дипломаты, на которых ссылаются журналисты WSJ, Саудовская Аравия была выбрана как место проведения саммита, поскольку западные страны надеялись, что это поможет привлечь к нему Китай.

Пекин сохраняет тесные отношения как с Россией, так и с Саудовской Аравией. Кроме того, в этом году Китай помог установлению боле теплых отношений между Саудовской Аравией и ее давним региональным противником Ираном, отмечает WSJ.

Хотя Китай говорит о намерении предложить план мирного урегулирования по Украине, его представителей в Копенгагене не было, пишет газета. По данным участников переговоров, участие китайской делегации в саудовском саммите не ожидается, но и не исключается.

Свое участие в числе прочих уже подтвердили Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС, сказано в публикации. Предполагается также, что США на саммите будет представлять Салливан.

Как пишут журналисты Wall Street Journal, саммит в Саудовской Аравии проходит на фоне активной борьбы Кремля и западных союзников Украины за симпатии основных развивающихся стран, многие из которых сохранили нейтральность в отношении войны.

Украина и западные чиновники надеются уже в этом году организовать более масштабный саммит, на котором мировые лидеры утвердят общие принципы урегулирования войны, сказано в публикации. Эти принципы, как надеются в Киеве и западных столицах, помогут задать выгодное для Украины направление для будущих мирных переговоров с Россией.

По данным собеседников WSJ, европейские чиновники надеются, что во время саммита удастся урегулировать разногласия между Украиной и странами Глобального Юга по вопросу о том, на каких условиях должна закончиться война.

На встрече в Копенгагене, как говорят источники издания, эти разногласия были значительными: Киев пытался убедить развивающиеся страны поддержать мирный план президента Владимира Зеленского из 10 пунктов. Он предполагает, что какие-либо переговоры могут начаться только после возвращения Украине всех оккупированных территорий и вывода российских войск.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил решимость Украины отстаивать свой план, но при этом добавил:

«В то же время, в процессе консультаций со всеми заинтересованными сторонами мы стремимся учесть мнения и позиции, не противоречащие ключевым принципам международного права и положениям Устава ООН».

Развивающиеся страны заявили, что готовы обсуждать общие принципы, но не могут поддержать план Зеленского, отмечают журналисты WSJ.