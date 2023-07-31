Герой: французский мусульманин спас 17 человек от пожара

Французский мусульманин, который рисковал своей жизнью, войдя в горящее здание, чтобы помочь спасти 17 человек, включая ребенка, стал героем французских СМИ.

В минувшую пятницу в двухэтажном здании в Роман-сюр-Изер на юго-востоке Франции вспыхнул пожар.

Иззедин Хамди, работник пекарни Fournil de Jacquemart, расположенной под зданием, был одним из немногих, кто проснулся рано утром, когда вспыхнул пожар.

Услышав крики, он вышел из пекарни и увидел, что здание наверху горит.

Затем в 3:54 он вызвал пожарных, но быстро выяснилось, что 17 человек оказались в ловушке.

Иззедин не колебался и не стал дожидаться пожарных. Он воспользовался лестницей, чтобы подняться к окну, где женщина вручила ему своего ребенка. После того, как он отнес ребенка в безопасное место, он вернулся, чтобы помочь ей. Затем прибыли пожарные и занялись делом.

«Когда мы прибыли, там уже было пламя высотой пять-шесть метров, лестничная клетка была выжжена и непроходима», — говорит лейтенант Батист Дэвис.

К сожалению, пекарня Иззедина также пострадала от огня.

Журналисты сообщили, что один из жильцов загоревшейся квартиры не хотел говорить с журналистами, а просто повторил: «Он всех спас», указывая на Иззедина.

Поскольку Иззедин Хамди прославлен как герой в округе и в социальных сетях, многочисленные пользователи Twitter заявили, что он заслуживает ордена Почетного легиона, высшей награды Франции.