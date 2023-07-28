Кризис в Израиле: а была ли израильская демократия?

Принятие на этой неделе израильским парламентом (Кнессетом) законопроекта, ограничивающего полномочия Верховного суда, вызвало внутреннюю оппозицию и даже международные призывы к премьер-министру Биньямину Нетаньяху и его ультраправому правительству пересмотреть свое решение.

Принятие законопроекта, на подготовку которого ушли месяцы, вывел на улицы тысячи израильтян, а оппозиция страны сплотилась вокруг призыва «защитить демократию» и заявила, что нынешнее правительство и его контроль над Кнессетом знаменуют отход от норм израильской парламентской демократии.

Опросы показывают, что треть израильтян готовы уехать из страны, некоторые всерьез заговорили о возможности гражданской войны в Израиле. Настолько там все стало плохо с демократией.

Наблюдающие за происходящим палестинцы имеют другое мнение. Оккупация Израилем палестинских территорий редко, если вообще когда-либо, вызывает осуждение в Кнессете. Вместо этого принимается множество законопроектов – относительно незамеченных – которые продолжают угнетать и дискриминировать палестинских граждан Израиля, а также тех, кто живет в оккупированном Восточном Иерусалиме, на оккупированном Западном берегу и в блокированном секторе Газа.

Сари Баши, программный директор Human Rights Watch, заявила, что израильский закон закрепляет расовую дискриминацию в отношении палестинских граждан Израиля и способствует институциональным привилегиям израильских евреев над палестинцами.

«Я уважаю продемократических протестующих, участвующих в массовых демонстрациях против дальнейшего подрыва судебной независимости в Израиле, и многие из них также протестуют против израильской оккупации и апартеида. Но давайте, пожалуйста, проясним израильскую «демократию», которую они пытаются защитить», — написала она в Твиттере.

Вот лишь некоторые из законов, принятых Израилем за последние годы, которые, по словам экспертов, кодифицируют дискриминацию палестинцев и ограничивают их права, но при этом не вызвали такого общественного возмущения:

Расширение закона о приемных комиссиях

Во вторник Кнессет расширил закон 2010 года, который позволяет сообществам проверять и отклонять кандидатов, которые считаются «не подходящими из-за их социального и культурного облика». По словам наблюдателей, это существенно облегчило городам задачу по предотвращению переезда палестинских граждан Израиля в города с еврейским большинством. Многие из этих городов были построены на территории или вблизи палестинских городов и деревень, которые обезлюдели до или во время Накбы 1948 года, после того как их жители были изгнаны или бежали.

«Принятие вчера в Кнессете закона о приемных комиссиях, который фактически разрешает сегрегацию в израильских городах, является лишь последним напоминанием о том, что принципы демократии и равенства отсутствовали в Израиле задолго до этой последней судебной реформы», — сказал Юсеф Мунайер, старший научный сотрудник Арабского центра в Вашингтоне.

«От законов об НПО, направленных против правозащитных организаций, законов о воссоединении палестинских семей, законов о праве на бойкот и законов о праве увековечивать память палестинской истории, наступление на либеральные принципы в Израиле было очень долгим путем, который был проложен некоторыми из тех же самых политических деятелей, кричащих сегодня о демократии», — говорит Мунайер.

Израиль как национальное государство еврейского народа

В июле 2018 года Кнессет проголосовал за принятие закона, определяющего Израиль как «национальный дом еврейского народа», с ивритом в качестве официального языка и Иерусалимом, включая незаконно оккупированную восточную часть, в качестве его столицы.

Законопроект лишает палестинцев каких-либо национальных прав и еще больше укореняет в их отношении расовую дискриминацию, заявляя, что «право на национальное самоопределение в Государстве Израиль принадлежит исключительно еврейскому народу».

По данным базирующегося в Хайфе правозащитного центра "Адала", закон «превращает дискриминацию в конституционный, систематический и институциональный принцип, а также в базовый элемент основ израильского законодательства».

В законе говорится, что еврейские поселения являются «национальной ценностью» и что государство будет «поощрять и способствовать их созданию и укреплению» — по сути, предоставляя ему карт-бланш на заселение новых земель на оккупированных территориях, включая Голанские высоты, или в самом Израиле.

Соблюдение Закона о гражданстве 2008 г.

В июле 2022 года Верховный суд Израиля постановил, что государство может лишать гражданства за правонарушения, представляющие собой «нарушение лояльности», предоставив правительству правовые механизмы для лишения палестинцев их гражданства и основных прав, а также возможность депортации их после того, как они лишатся гражданства.

В августе 2017 года окружной суд Хайфы лишил гражданства Алаа Заюда , палестинского гражданина Израиля, отбывающего срок в тюрьме после того, как его признали виновным в покушении на убийство. По словам "Адала", это был первый случай, когда израильский суд постановил аннулировать гражданство человека.

«Никогда не было просьб об аннулировании гражданства еврейского гражданина, даже когда еврейские граждане были причастны к серьезным и тяжким преступлениям», — отметила Адала, выделив дело Игаля Амира, убийцы бывшего премьер-министра Ицхака Рабина . Верховный суд Израиля отклонил ходатайство о лишении его гражданства в 1996 году, но оставил в силе решение против Заюда.

Закон, запрещающий сторонникам BDS въезд в Израиль

В марте 2017 года парламент проголосовал за запрет на въезд любым палестинцам или иностранным гражданам, если они или организации, к которым они принадлежат, публично поддерживают бойкот Израиля или его незаконных поселений.

Закон с его расплывчатой ​​формулировкой также имеет последствия для палестинцев, проживающих в Восточном Иерусалиме, чьи супруги живут с ними по выданным Израилем военным разрешениям или статусу временного проживания.

Если эти супруги открыто заявляют о поддержке BDS — движения за бойкот, отчуждение и санкции — у них могут отозвать их статус или разрешение на основании их политических взглядов.

BDS — это кампания, направленная на то, чтобы подтолкнуть Израиль к уходу со всей оккупированной палестинской и арабской территории и предоставить своим палестинским гражданам те же права, что и еврейским.

Это лишь несколько из законов, которые совершенно очевидно не делают Израиль демократическим государством. Но возмущения они не вызывают, ни у израильской оппозиции (за редкими маргинальными исключениями) ни у международной общественности (хотя тут тоже есть исключения). Как говорится, снявши голову по волосам не плачут.