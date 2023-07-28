Саудовская Аравия протестует против сожжения Корана в Дании

Саудовская Аравия вызвала временного поверенного в делах Дании в связи с недавним сожжением Корана в Копенгагене.

Датскому дипломату вручили меморандум, в котором «содержится требование от королевства прекратить позорные действия, порочащие все религиозные учения, законы и международные нормы», говорится в заявлении министерства иностранных дел Саудии в пятницу, не называя имени датского чиновника.

Протест королевства последовал после того, как крайне правые активисты за последнюю неделю провели ряд публичных сожжений Корана перед посольствами Ирака, Египта и Турции в датской столице.

В понедельник два члена ультранационалистической организации «Датские патриоты» растоптали экземпляр Корана и подожгли его на подносе из фольги рядом с иракским флагом.

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен осудил аналогичную демонстрацию группы на прошлой неделе как «позорный акт», направленный на «провоцирование и создание раскола», но отметил, что осквернение Корана не является преступлением в Дании.

В последние недели активисты также сожгли копии Корана в соседней Швеции.

Публичные поджоги в скандинавских странах вызвали массовый гнев во всем мусульманском мире, и такие страны, как Катар, Иордания, Марокко, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Иран и Йемен, в ответ заявили протесты.

Саудовская Аравия на прошлой неделе вызвала поверенного в делах Швеции, чтобы осудить осквернение Корана в этой стране. Ранее в этом месяце Ирак выслал шведского посла вскоре после того, как иракские демонстранты штурмовали шведское посольство и подожгли здание.

Совет ООН по правам человека (UNHRC) ранее в этом месяце одобрил резолюцию о религиозной ненависти и фанатизме после поджогов.

Пакистан и другие страны Организации исламского сотрудничества поддержали это предложение, как и ряд стран с немусульманским большинством, включая Индию и Вьетнам. Соединенные Штаты и Европейский союз выступили против резолюции на том основании, что она нарушает свободу выражения мнений.