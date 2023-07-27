На Западном берегу убили палестинского подростка

Израильские силы застрелили палестинского подростка во время рейда израильской армии на оккупированном Западном берегу в четверг, сообщило министерство здравоохранения Палестины.

Министерство, которое идентифицировало убитого как 14-летнего Фираса Шархабила Абу Самру, сообщило, что столкновения вспыхнули ночью после того, как израильские войска совершили насильственное вторжение в палестинский город Калькилия.

По сообщению официального палестинского информационного агентства Wafa , подросток был тяжело ранен боевыми пулями в голову, а затем был переведен в государственную больницу Калькилии, прежде чем врачи констатировали его смерть.

Сообщается, что израильские силы стреляли боевыми металлическими пулями с резиновым покрытием, светошумовыми гранатами и слезоточивым газом по жителям городского района Аль-Наккар.

Согласно местным сообщениям, еще один палестинец был ранен во время того же рейда в Калькилии.

Калькилия часто становится мишенью израильских сил, которые периодически совершают налеты на город. В марте этого года израильская армия убила еще одного подростка — 16-летнего Амира Мамуна Оде — на военном блокпосту у северного въезда в город.

Спровоцированное Израилем насилие на Западном берегу за последние 15 месяцев обострилось на фоне интенсификации рейдов и насилия со стороны поселенцев, которые участились после того, как в декабре прошлого года к власти пришла крайне правая коалиция во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Такие рейды привели к убийству более 200 палестинцев с начала года, в основном на Западном берегу, который был незаконно оккупирован Израилем с 1967 года после Шестидневной войны.