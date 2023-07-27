Ингушетия: перед свадьбой проверьтесь на ВИЧ и наркотики

Власти Ингушетии совместно с муфтиятом намерены ввести запрет на бракосочетание без справки об отсутствии ВИЧ-инфекции и анализов крови на наличие наркотических веществ. Инициатором этого выступил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, сообщает пресс-служба региона. Он поручил министру по внешним связям, национальной политики, печати и информации Вахе Бекову разработать соответствующий законный механизм совместно с представителями муфтията.

Беков отметил, что подлинность медицинских справок власти будут тщательно контролировать. Обязательность таких проверок поможет предотвратить распространение наркотиков среди молодежи, добавил имам Малгобека Ибрагим Батыров на встрече в администрации района.

Отдельно прозвучало предложение введения штрафов за развод, если родственники скрыли сведения о наркозависимости и других тяжелых заболеваниях сына или дочери.

После одобрения инициативы в остальных населенных пунктах Ингушетии, мера будет введена к сентябрю текущего года.

В 2017 и в 2019 годах активисты местного отделения Общероссийского народного фронта и Минздрав Ингушетии уже продвигали эту инициативу. Чем она закончилась – неизвестно. Введение обязательного тестирования на ВИЧ перед свадьбой предлагали в 2019 году Дагестане.

Кстати, в Чечне с 2018 года без утвержденного Минздравом сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции вступать в брак запрещено.