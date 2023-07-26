В Тунисе чернокожих мигрантов заставляют "арендовать" тень

В то время в Тунисе наблюдается беспрецедентная жара со средней температурой 50 градусов по Цельсию, «преступные банды» заставляют бездомных чернокожих мигрантов укрываться в тени оливковых деревьев, говорят мигранты.

«В Сфаксе многие из нас бездомные. У нас есть только деревья и парки, чтобы избежать теплового удара», — говорит Усама, нигерийский мигрант, живущий в Сфаксе.

«Теперь некоторые люди просят у нас пять динаров (1,6 доллара США) за час, чтобы мы могли посидеть под деревьями. Это смешно», — добавил он.

Температура в Сфаксе достигла 45 градусов по Цельсию во вторник. В Тунисе она достигла 50 градусов по Цельсию. Средняя июльская температура составляет 33 градуса по Цельсию.

Для многих тунисцев нынешняя волна жары является тревожной аномалией. Но для чернокожих мигрантов и беженцев, живущих в суровых условиях в городах и пустынях, это потенциально смертельно.

В начале июля вспыхнули столкновения между жителями города Сфакс и сотнями африканских мигрантов, проживающих в этом городе - ключевом пункте отправления многих мигрантов на лодках в Италию.

На фоне напряженности сотни чернокожих мигрантов были лишены арендной платы. Другие сбежали со своих мест, опасаясь толпы, нападений разъяренных жителей и арестов полиции.

Сегодня, при температуре около 50 градусов по Цельсию, бездомные чернокожие мигранты и беженцы лежат на горящей земле, говоря, что у них нет выхода, поскольку смерть надвигается отовсюду.

Холодная вода из-под крана становится горячей, незащищенные продукты портятся, земля редко остывает, «аренда» тени стоит целое состояние, а выезд в более приличные районы может грозить депортацией к границам Сахары, где от голода и жары умерло не менее шести мигрантов, говорят мигранты.

«К сожалению, на фоне растущей волны расизма в стране многие преступные группировки пользуются положением мигрантов в своих интересах», — говорит член Форума за экономические и социальные права (FTDES) Ромдан Бен Амор .

Североафриканская страна стала свидетелем растущей волны расизма после того, как президент Кайс Сайед заявил в феврале, что миграция африканцев в Тунис является «организованной преступностью», которая угрожает изменить демографический состав страны.