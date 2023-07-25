ООН обезвреживает "бомбу замедленного действия" у берегов Йемена

ООН начала откачивать 1,1 млн баррелей нефти из разваливающегося танкера у побережья Йемена, завершив годовую миссию по обезвреживанию того, что экологические группы назвали «бомбой замедленного действия».

Ржавеющий танкер Safer Tanker остался томиться в 6 км от побережья Йемена, поскольку его техническое обслуживание было приостановлено в 2014 году из-за войны.

Эксперты предупредили, что из-за износа конструкции танкер может развалиться в ближайшее время, что приведет к разливу нефти, в четыре раза превышающему масштабы катастрофы Exxon Valdez в 1989 году у берегов Аляски.

Согласно внутренним документам, полученным АП в июне 2020 года, морская вода уже попала в моторный отсек танкера, что увеличило риск его затопления.

ООН предупредила, что разлив может разрушить богатую биоразнообразную экосистему Красного моря, где находится один из самых длинных непрерывных рифов в мире.

Это также может иметь разрушительные последствия для местного населения, вызвав массовый голод из-за принудительного закрытия портов и краха рыбной промышленности.

«В отсутствие кого-либо еще, кто хотел бы или мог выполнить эту задачу, Организация Объединенных Наций активизировалась и взяла на себя риск проведения этой очень деликатной операции», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Нехватка финансирования задержала ремонт ржавого корабля и побудила ООН собрать средства на часть миссии, общая стоимость которой составила 143 миллиона долларов, а также на покупку нового танкера Nautica.

Согласно заявлению Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), операция продлится 19 дней.

«Очевидно, что мы очень осторожны — это только начало операции», — заявила представитель ПРООН Сара Бел на брифинге для прессы в Женеве, когда ее спросили о рисках операции.

ПРООН предупредила, что ликвидация разлива может стоить около 20 миллиардов долларов.