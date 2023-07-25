Кадыровцы отправили на войну племянника Ахмета Закаева

Племянник ичкерийского политика Ахмеда Закаева - Хусейн - насильно отправлен на войну в Украине в составе кадыровского отряда, сообщает сайт Кавказ.Реалии.

В мае Хусейна вместе с братом в Урус-Мартане задерживали силовики.



"Они отправились из аэропорта «Северный» в Грозном в составе «провинившихся» 200-х человек, – рассказал его родственник Шамиль Закаев. - Сам Хусейн инвалид, у него многократно-оперированная позвоночная грыжа. Он не может даже сидеть. Я думаю, что его отправили из-за деятельности Ахмеда".

Пока неизвестно, в чем именно провинились эти 200 человек. При этом, по информации редакции Кавказ.Реалии, в составе группы также находился мулла Валид Куруев, в прошлом заместитель муфтия Чечни. По словам Закаева, Куруев был ранее также задержан и арестован, по какой причине - неизвестно.

Напомним, 39-летний Хусейн Закаев был задержан вместе с братом Бисланом сотрудниками 2-го полка патрульно-постовой службы полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова МВД по Чечне. Бислана позднее освободили, а о судьбе Хусейна не было ничего известно.