Трое палестинцев убиты израильтянами на оккупированном Западном берегу

Трое палестинцев были застрелены израильскими военными на оккупированной северной части Западного берега, что стало последним на сегодняшний день всплеском насилия на территории.

«Три палестинца были убиты израильскими пулями в Наблусе», — заявило во вторник министерство здравоохранения Палестины, добавив, что личности убитых до сих пор неизвестны.

Израильская армия заявила, что трое «вооруженных террористов» открыли огонь по ее солдатам из машины в районе Наблуса, и солдаты открыли ответный огонь, «чтобы нейтрализовать» их.

Позже ХАМАС заявил, что все трое являются членами группы.

Наблус - коммерческая столица территории и главный объект рейдов израильских военных.

Палестинские СМИ описали убийства как засаду после предполагаемого нападения палестинцев на израильские силы возле еврейского поселения около Наблуса.

Палестинское телевидение показало кадры, на которых военная машина, в том числе машина скорой помощи, заблокировала доступ к месту происшествия, поскольку солдаты, по-видимому, проводили осмотр.

Израильские военные заявили, что конфисковали три винтовки M16 и другое оборудование из их автомобиля.

Оккупированный Западный берег в настоящее время переживает период нарастания насилия.

Ранее в этом месяце Израиль обстрелял лагерь беженцев Дженин с помощью беспилотников и ракет, бросив сотни солдат на штурм этого района. Двенадцать палестинцев, в том числе трое детей, были убиты вместе с одним израильским солдатом.