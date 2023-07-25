Зачем Алиев защищает Стрелкова?

Арест российского ястреба Гиркина-Стрелкова, призывавшего к тотальной мобилизации России для тотальной войны против Украины и обвинявшего Кремль в том, что из-за его нерешительности первая проиграет войну, стал громкой, хотя и ожидаемой новостью в конце прошлой недели.

Вчера же общественность всколыхнула другая новость - оказывается, представлять интересы Гиркина-Стрелкова в суде будет адвокат Гаджи Алиевич Алиев.

В этой связи было много шуток о том, что де "русского националиста Стрелкова защищает кавказец". И хотя действительно забавен тот факт, что в России, где по словам русских националистов, русских якобы 80%, не нашлось адвоката с русской фамилией, чтобы защищать русского деятеля, важно расставить правильные акценты.

Проблема с Гиркиным-Стрелковым не в том, что он "русский националист". Теоретически русские националисты могут быть разными - крайними и умеренными, имперскими и антиимперскими, религиозными и светскими и т.д. Хотя по правде сказать, за все время существования постсоветской России при наличии отдельных адекватных людей, называвших себя русскими националистами, такого русского национализма, с которым хотели и могли бы иметь дело другие народы, как внутри России, так и за ее пределами, так и не возникло.

Но тем не менее, есть например какой-нибудь Демушкин, который и против войны в Украине, и (по его словам) вступался в колонии за чеченцев, которые не хотели есть свинину, а есть Гиркин-Стрелков. И это не одинаковые "русские националисты".

Если говорить о Гиркине-Стрелкове, то это не просто военный преступник, сбивший гражданский Боинг, развязавший войну на востоке Украины и призывающий превратить ее в тотальный геноцид украинского народа. Кроме того это еще участник войны в Чечне, в которой он по достоверным сведениям в качестве сотрудника ФСБ запытал до смерти как минимум жену третьего президента Ичкерии Абдул-Халима Садулаева за то, что она не выдала местонахождения мужа. Из чего можно сделать вывод, что она была лишь одной из его многочисленных жертв.

Кроме того, в последнее время Гиркин-Стрелков принимал активное участие в движении "православных татар", призывая вместе с ними ликвидировать все национальные республики, а мусульманские народы "возвратить к Христу".

Таким образом, перед нами не просто "русский националист", а международный террорист, апологет геноцида, палач, шовинист, воинствующий крестоносец, словом враг Аллаха и просто конченная мразь.

И вот эту мразь берется защищать адвокат Гаджи Алиевич Алиев.

Что с тобой не так, сын Али?! Даже если ты не в восторге от Чеченской Республики Ичкерия и тех, кто под ее знаменами противостоял оккупантами, неужели тебе не колет защищать грязного свиноеда, запытавшего горянку, мусульманку?

Или ты хочешь, чтобы завтра такие стрелковы ликвидировали хотя бы номинальные республики Дагестан, Чечню, Татарстан и т.д. и начали насаждать в них православие, как они призывают?

Или даже просто, чтобы тебя (как) барана вместе с миллионами других отправили удобрять украинский чернозем, к чему призывает этот маньяк?

Или просто деньги не пахнут и хочется известности?

И вот в этом большая проблема на самом деле. Не в том, что кавказец в принципе взялся защищаться "русского националиста", потому что среди них иногда попадаются люди, а некоторые даже принимают Ислам. А в том, что среди кавказцев, да и татар, и представителей других мусульманских народов находятся такие, которые ладно еще поддерживают Путина, хотя бы вешающего им лапшу на уши о том, как он любит Ислам и мусульман, но которые поддерживают тех, кто не скрывает к ним своей ненависти, как делал Жириновский или как делает Гиркин-Стрелков.

Иначе откуда в кавказских республиках брались все эти отделения ЛДПР под руководством людей с мусульманскими фамилиями? Наверное, оттуда же, откуда и адвокат Гаджи Алиевич Алиев, взявшийся защищать убийцу и палача кавказцев и мусульман и сторонника их христианизации Гиркина-Стрелкова. И с этим, конечно, надо что-то делать.