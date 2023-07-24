100 дней войны в Судане

Война, вспыхнувшая 15 апреля между армией Судана и военизированными Силами быстрого реагирования (СБР), в воскресенье вступила в свой 100-й день. За это время Хартум испытал большие разрушения, произошла эскалация этнического насилия в Дарфуре и были перемещены более трех миллионов человек .

Война, в которой главнокомандующий армией Абдел- Фаттах аль-Бурхан противостоит его бывшему заместителю Мохамеду Хамдану Дагло, командующему военизированными формированиями RSF, привела к тому, что агентства по оказанию помощи сообщают об увеличении числа жертв среди гражданского населения.

Проект данных о местоположении и событиях вооруженных конфликтов (Acled) заявил, что из 320 «событий политического насилия» в Судане почти 80 были направлены против гражданских лиц, в результате чего погибло более 220 человек.

Общее число погибших может достигать почти 3000 человек, при этом фактическая цифра, вероятно, будет намного выше из-за ограниченного количества сообщений в отдаленных районах.

Нападение на мирных жителей также привело к массовому исходу в соседние страны и внутреннему перемещению: по данным Международной организации по миграции (МОМ), только за одну неделю ООН отметила 200 000 перемещенных лиц.

УВКБ ООН сообщает, что около 800 000 человек бежали в соседние страны.

Плодородная земля между реками Белый Нил и Голубой Нил в настоящее время приютила несколько сотен тысяч из примерно 3,3 миллиона человек, перемещенных в результате войны.

Международные доноры пообещали выделить почти 1,5 миллиарда долларов на преодоление кризиса, но гуманитарные организации утверждают, что для стабилизации ситуации может потребоваться вдвое больше этой суммы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что для оказания помощи людям в Судане и тем, кто бежал в соседние страны, необходимо около 3 миллиардов долларов.

«Масштабы и скорость погружения Судана в пучину смерти и разрушения беспрецедентны», — заявил Гутерриш на июньской конференции доноров.

«Без сильной международной поддержки Судан может быстро превратиться в очаг беззакония, излучая небезопасность по всему региону».