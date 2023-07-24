Хорватия депортировала большинство задержанных чеченских беженцев

Из 15 поступивших в депортационный центр Хорватии чеченских беженцев там остается только один: подавляющее большинство отказались от прошения о международной защиты в Хорватии и были депортированы в Боснию и Турцию, сообщает сайт Кавказ.Реалии со слов представителя "Ассамблеи чеченцев Европы" Исы Дадуева. Власти Хорватии подозревали их в религиозном экстремизме.

По словам правозащитника, десять человек были депортированы в Боснию, двоим чеченцам власти предоставили статус беженца, еще двое были отпущены со снятием подозрений – один сразу уехал, а второй ожидает решение по международной защите, с ссылкой на самих задержанных сообщил Дадуев.

В настоящий момент в депортационном центре остается один уроженец Чечни, ожидающий депортации в Болгарию.

Представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" подчеркнул, что задержанным было важно отстаивать свои права в суде, донести доводы о том, что не являешься экстремистом. В итоге с некоторых подозрения в радикализме были сняты.

Напомним, что ранее беженцы из Чечни объявляли голодовку и заявляли о жестоком отношении со стороны сотрудников лагеря в Хорватии. Также они говорили о безосновательном помещении туда по немотивированным подозрениям в причастности к экстремизму. После десяти дней из-за ухудшения состояния здоровья и отсутствия реакции со стороны надзорных структур Хорватии они прекратили голодовку.