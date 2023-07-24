Португальский парламент признал Накбу и осудил экспансионизм Израиля

Палестинская администрация приветствовала признание португальским парламентом Накбы, ("катастрофы"), как называют этническую чистку Палестины сионистскими ополченцами, чтобы освободить место для создания Израиля в 1948 году.

В пятницу португальский парламент принял резолюцию, которая продемонстрировала поддержку палестинского самоопределения.

Депутаты от правящей Социалистической партии, Коммунистической партии и Левого блока проголосовали за.

Против проголосовали представители Социал-демократической партии и правой партии Чега.

По сообщению палестинского информационного агентства Wafa, резолюция осудила экспансионизм Израиля на Западном берегу и продолжающееся нарушение международного права.

Оно также призвало правительство Португалии занять «четкую и откровенную позицию» в защиту прав палестинского народа.

В заявлении Палестинской администрации эта резолюция охарактеризована как «первый шаг к признанию палестинской государственности».

В заявлении, опубликованном Wafa, говорится, что это «истинное выражение солидарности Португалии с бедственным положением палестинского народа, которое продолжается уже 75 лет».

В ходе преднамеренной военной кампании, начавшейся в конце 1947 года, сионистские силы убили около 13 000 палестинцев, разрушили не менее 530 деревень и насильственно изгнали 80 процентов палестинского населения с их родины.

После более чем года насилия недавно созданное государство Израиль захватило 78 процентов исторической Палестины.

Остальные 22 процента, Западный берег и сектор Газа, были оккупированы Израилем 19 лет спустя и остаются под израильским военным управлением.