Время дерзких: что показала акция 20 июля в Москве

Очередная протестная акция мусульман Москвы, организованная по инициативе телеграм-канала "Утро Дагестана", прошла весьма успешно, свидетельством чему огромный медийный отклик на нее, которого удалось добиться малыми силами и на данный момент без жертв.

Напомним, что суть таких акций заключается в том, что возвращаясь с пятничных молитв из мечетей, мусульмане в толпе начинают скандировать "Такбир - Аллаху Акбар!". Мы уже писали, что никакого нарушения законов или общественного порядка в этом нет и не будет до тех пор, пока полоумные прямо не запретят громко скандировать что-либо на шествиях религиозного характера. Что будет уже полным маразмом, потому что тогда запрещать придется и скандирование на православных шествиях "Христос воскресе - воистину воскресе" (Пречист Аллах от того, что Ему приписывают). До тех же пор, пока этого не сделано, юридически это все будет стоять в одном ряду, и только панической тупостью исламофобов можно объяснить, что они сами наделяют политическим значением это скандирование, хотя на их месте было бы грамотно это просто проигнорировать. Но когда они действовали грамотно?

Так или иначе, в обстановке паники, паранойи и осажденной крепости (хотя, какая там крепость...) об этой акции не только написали десятки СМИ, включая иностранные, но ее стали взбудораженно обсуждать многочисленные z-каналы, назвавшие ее диверсией украинского ЦИПСО и истерично требующие от властей "жестко отреагировать".

То есть, политически акция попала в самое "яблочко", а ее организаторы дали исчерпывающий комментарий о своих политических целях, сформулировав четкие и понятные требования к российским силовикам - перестать врываться в религиозные зданий и проводить в них рейды (https://t.me/utro_dagestan/10616).

Относительно этого заявления со своей стороны хотим отметить, что проведенное в нем разделение между целями мусульман в мусульманских регионах, которые будут бороться за освобождение от российской империи, и в немусульманских регионах, где мусульмане будут добиваться просто человеческого отношения к себе, грамотно и верно. При этом мы бы не стали говорить о том, что у мусульманских общин в немусульманских регионах вообще нет и не будет политических амбиций и интересов. Правильнее было бы сказать, что мусульмане в этих регионах в отличие от регионов мусульманских не ставят перед собой цели установления исламского порядка. Но это не означает, что у них не может быть иных форм участия в политических процессах в данных регионах в будущем, как например, это имеет место в Лондоне, где голосами мусульманских избирателей мэром был избран Садик Хан (как бы к ни относились к нему и его политике). Но это так, замечание скорее по формулировке.

Ну и конечно же, нельзя пройти мимо реакции на эту протестную акцию прогосударственных "мусульманских деятелей". И если со штатными имамами, предостерегавшими прихожан от "фитны" все понятно - работа у них такая, то те, кто занимаются сизифовым трудом защиты мусульман в судах путинской России, но при этом осуждают их акции в защиту своих прав, выглядят предельно жалко. Приведем в этой связи реакцию "правозащитника"-путиниста адвоката Нагиева (https://t.me/advokat_nagiev/3997) с нашим комментарием на нее:

"Мы уже писали, что акции, шествия, крики в Москве со стороны мусульман не нужны! Не следует идти на поводу провокаторов! Их цель - разжечь межрелигиозный и межнациональный конфликт. Этого ждут и исламофобы, чтобы добиться репрессий в отношении мусульман".

- А товарищ адвокат точно не путает причины и следствия? Может быть, это данная акция стала ответом на репрессии в отношении мусульман и их травлю (то есть, межрелигиозную рознь), а не наоборот?

"Известно, что вопросами мечетей в Котельниках и Дзержинском занимаются профессиональные юристы. Мы не раз на деле доказывали, что проблемы возможно решать в рамках закона. После нашего вмешательства и реакции духовных лиц и политиков-мусульман рейды по пятницам в мечетях прекратились".

- Серьезно? Это когда они прекратились - недавно в Котельниках или Дзержинске? Или имеется в виду, что после них не успели провести новые? Ну так дайте срок - не каждый же день ментам рейды проводить, им и отдыхать надо.

"Судя по всему радикалов это не устраивает и они начали призывать верующих выйти на улицу. Однако поражает то, как некоторые мусульмане ведутся на это и не понимают, что усугубляют ситуацию, создают проблемы себе, своим родственникам и прибавляют хлопот юристам".

Ну надо же - прибавляют хлопот юристам! Они ведь уже нахлопотались за Асламбека Эжаева, которому на ровном месте дали 17 лет колонии строгого режима, за десятки других мусульман, которых тоже посадили или собираются посадить на такие сроки, а им видите ли мешают почивать на заслуженных лаврах.

А если серьезно, имейте вы совесть или хотя бы не считайте других за конченных дураков. Вся ваша "правозащита" в рамках путинской системы - это выгребание ведрами воды из трюма тонущего "Титаника". И ладно бы вы просто занимались этим, но вы ведь громче всех кричите о том, что этот "Титаник" движется правильным курсом и что вместо того, чтобы активно искать спасательные жилеты и шлюпки мусульманам нужно слушать команды полоумного капитана, который вместо того, чтобы спасать своих пассажиров, решил таранить проходящие мимо корабли. И вот именно этому аспекту вашей деятельности нет никакого оправдания даже самыми благими мотивами, если они вообще есть...

В целом же данные акции как раз демонстрируют, что с властью, у которой сегодня горит земля под ногами, и мусульманам пора действовать с позиций силы. Просто потому, что вся ее сила сейчас брошена на войну с Украиной и уничтожается там, а в тылу она боится каждого шороха. Но боится именно тех, кто этот шорох способен навести. Тех же, кто просто ноет и причитает, она в лучшем случае игнорирует, а в худшем гасит, как вчера сделала с ура-патриотом Стрелковым-Гиркиным, призывавшим к репрессиям и (внезапно) под них попавшим.

Поэтому пришло время действовать - с умом и осторожно, без головокружения от успехов, но вместе с тем дерзко. Они понимают только такой язык.