Совет Татар Афганистана потребовал, чтобы территорию, на которой проживает татарская община, очистили от опасных боеприпасов, сообщает Татар-Информ.

На этот шаг совет пошел после того, как в провинции Саманган, недалеко от уезда Дара-и-Суф, где проживает татарская община Афганистана, дети нашли неразорвавшийся снаряд американского производства и решили его перенести. В результате боеприпас сдетонировал. Погибли трое детей, еще находятся двое в критическом состоянии и доставлены в больницу.

Эту тему ожидаемо подхватили подкремлевские мусульмане в России, вроде Рустама Хабибуллина гендиректора казанского "патриотического фонда мусульман России".

«Руководство кабульского представительства казанского благотворительного патриотического фонда мусульман России было шокировано этой трагедией. По просьбе Совета татар Афганистана направлен запрос в ООН, чтобы выразить протест руководству НАТО с требованием убрать за собой весь военный мусор, от которого погибает мирное население, а мировая общественность закрывает на это глаза»,

По его словам, подобный прецедент уже был около четырех лет назад, когда ракета с натовского самолета попала по медцентру. Пострадало много местных жителей. Тогда удалось добиться от НАТО финансовой компенсации семьям погибших.

Спору нет, страны НАТО должны отвечать за все, что они сделали в Афганистане, и за все, что они оставили там. Но подымать этот вопрос через страну, которая ответственна за то, что 30% территории Украины (примерно две Австрии) сегодня заминированы (и от этих мин гибнут татары в том числе), это и бесполезное и гибельное дело.