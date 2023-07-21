Украинская карта показывает независимую Ичкерию

На изданной в Украине карте Чечня обозначена как отдельное государство – Ичкерия. Карту выпустила государственная картографическая компания "Картографiя".

На крупномасштабной печатной карте Европы Ичкерия выделена отдельным цветом, ее границы отмечены линиями, которые использованы для обозначения государственных границ.

Напомним, что в октябре прошлого года Верховная Рада приняла постановление о признании Чечни временно оккупированной Россией территорией, а также осудила "геноцид чеченского народа". И хотя в настоящее время Украина все еще официально не признала Ичкерию независимым государством, географические карты, публикуемые в Украине, уже отражают эту позицию.

В ноябре прошлого года Владимир Зеленский официально отреагировал на петицию о признании независимости Ичкерии, собравшую более 25 тысяч подписей, что, по закону, делает ее обязательной для рассмотрения главой государства. Президент Украины дал МИД страны поручение рассмотреть в рамках компетенции вопрос, затронутый в петиции, и представить ему соответствующие предложения.