Осквернение Корана: мусульманские страны выражают протест Швеции

Ирак в четверг выслал посла Швеции после того, как в Стокгольме была опять осквернена копия. Это решение было принято всего через несколько часов после того, как посольство Швеции в Багдаде было подожжено из-за запланированной акции протеста.

Находящийся в Швеции иракский беженец Салван Момик, 37 лет, топтал и пинал Коран, но не стал его жечь (видимо из-за запрета на открытый огонь в Стокгольме). Это случилось всего через несколько недель после того, как он поджег страницы книги возле главной мечети Стокгольма.

Примерно в это же время премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа аль-Судани «приказал послу Швеции в Багдаде покинуть иракскую территорию», говорится в заявлении его офиса.

В нем говорится, что это решение было «вызвано неоднократным разрешением шведского правительства на сожжение священного Корана, оскорбление исламских святынь и сожжение иракского флага».

Правительство Ирака решительно осудило недавнее нападение толпы на посольство, но также предупредило Швецию, если она позволит провести вторую акцию сжигания Корана.

Багдад проинформировал Стокгольм, «что любое повторение инцидента, связанного с сожжением Священного Корана на шведской земле, потребует разрыва дипломатических отношений», говорится в заявлении офиса Судани.

Ирак не единственная страна, выразившаяся свое недовольство.

Катар вызвал посла Швеции рано утром в пятницу, вручив ему ноту протеста в связи с событиями в Стокгольме.

В заявлении министерства иностранных дел Катара говорится, что власти Швеции должны принять «все необходимые меры, чтобы остановить эти позорные действия».

Саудовская Аравия также вызвала поверенного в делах Швеции в Эр-Рияде и вручила им ноту протеста.