Осквернение Корана: мусульманские страны выражают протест Швеции

Ирак в четверг выслал посла Швеции после того, как в Стокгольме была опять осквернена копия. Это решение было принято всего через несколько часов после того, как посольство Швеции в Багдаде было подожжено из-за запланированной акции протеста.
Находящийся в Швеции иракский беженец Салван Момик, 37 лет, топтал и пинал Коран, но не стал его жечь (видимо из-за запрета на открытый огонь в Стокгольме). Это случилось всего через несколько недель после того, как он поджег страницы книги возле главной мечети Стокгольма.
Примерно в это же время премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа аль-Судани «приказал послу Швеции в Багдаде покинуть иракскую территорию», говорится в заявлении его офиса.
В нем говорится, что это решение было «вызвано неоднократным разрешением шведского правительства на сожжение священного Корана, оскорбление исламских святынь и сожжение иракского флага».
Правительство Ирака решительно осудило недавнее нападение толпы на посольство, но также предупредило Швецию, если она позволит провести вторую акцию сжигания Корана.
Багдад проинформировал Стокгольм, «что любое повторение инцидента, связанного с сожжением Священного Корана на шведской земле, потребует разрыва дипломатических отношений», говорится в заявлении офиса Судани.
Ирак не единственная страна, выразившаяся свое недовольство.
Катар вызвал посла Швеции рано утром в пятницу, вручив ему ноту протеста в связи с событиями в Стокгольме.
В заявлении министерства иностранных дел Катара говорится, что власти Швеции должны принять «все необходимые меры, чтобы остановить эти позорные действия».
Саудовская Аравия также вызвала поверенного в делах Швеции в Эр-Рияде и вручила им ноту протеста.
Лидер ливанского движения "Хизбалла" Хасан Насралла призвал арабские и мусульманские страны последовать примеру Ирака и выслать шведских послов из своих стран.
Он также призвал к проведению демонстраций после пятничной молитвы, заявив, что «весь мир должен увидеть, как мы принимаем наш Коран, и весь мир должен увидеть, как мы защищаем наш Коран своей кровью».
Турция осудила это как «отвратительное нападение» и призвала Швецию принять «решительные меры для предотвращения этого преступления на почве ненависти» против ислама.
«Мы решительно осуждаем подлую атаку, направленную против нашей священной книги», — говорится в заявлении министерства иностранных дел.
Министерство иностранных дел Ирана в четверг вызвало посла Швеции в Тегеране, чтобы «решительно выразить протест против осквернения священного Корана», сообщают государственные СМИ.
По всей стране после пятничной молитвы планируется провести демонстрации.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян также написал письмо генеральному секретарю ООН по поводу инцидента.
Королевство Иордания осудило осквернение Корана в Стокгольме «как безрассудный поступок, разжигающий ненависть, и проявление исламофобии, подстрекающее к насилию и оскорблению религий», заявило в четверг его министерство иностранных дел.
Напомним, что шведская полиция выдала разрешение на проведение акции протеста в соответствии со шведским законодательством о правах на свободу собраний и свободу слова.
«Конституция гласит, что для того, чтобы отказать человеку в разрешении на публичное собрание, нужно многое, поэтому позавчера мы предоставили разрешение частному лицу на протест», — сказал AFP Ола Остерлинг из стокгольмской полиции.
В общем, одно "частное лицо" (нешведского происхождения) умудряется подорвать и отношения Швеции со всем мусульманским миром, и перспективы единого общеевропейского фронта против России.