Северному Кавказу не хватает кладбищ из-за войны и пандемии

На юге России и Северном Кавказе после начала полномасштабного вторжения в Украину значительно снизилось число доступных для захоронений кладбищ, сообщает издание Кавказ.Реалии

В некоторых регионах их сокращение стало рекордным за последние годы – это данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

В целом в России за 2022 год число открытых кладбищ сократилось более чем на 10 тысяч – с 83,6 тысячи до 73,5. При это с 2014 года (сведений за более ранний период в государственной статистике нет) их число только росло.

В Чечне по итогам прошлого года осталось 522 свободных кладбища, хотя до полномасштабной войны против Украины их было 695. В Дагестане доступны 1 868 кладбищ, что почти на полтысячи меньше, чем годом ранее.

В Ростовской области число свободных кладбищ снизилось с 2 310 до 2 062, в Краснодарском крае – с 1 756 до 1 544. Число доступных кладбищ в обоих регионах оказалось минимальным за несколько последних лет.

В Ингушетии с 2017 года каждый год в статистике указывалось 133 кладбища, по итогам прошлого года их было 119. В Северной Осетии количество погостов за год сократилось с 442 до 285, Ставропольском крае – с 812 до 699.

Наблюдатели считают, что одной из самых вероятных (хотя и не единственных) причин заполненности действовавших кладбищ может стать гибель военнослужащих на войне в Украине – в ряде населенных пунктов Краснодарского края и Адыгеи появились уже десятки захоронений погибших военных и наемников ЧВК "Вагнера", для них оборудовали отдельные "аллеи героев". Более 800 наемников "Вагнер" менее чем за год похоронены на новом кладбище компании в станице Бакинской под Горячим Ключом.

Напомним, что по результатам исследования изданий "Медуза" и "Медиазона", проведенных по данным смертности Росстата и информации из реестра наследственных дел, по состоянию на конец мая 2023 года число погибших на войне россиян составляло не менее 47 тысяч человек.

Однако, проблемы с кладбищами начались еще до полномасштабного вторжения. В 2021 году российские СМИ писали об опасениях властей ряда регионов из-за заканчивающих мест на кладбищах – тогда это объясняли смертностью в разгар пандемии ковида. Очевидно, что война в Украине эту ситуацию ухудшило многократно.