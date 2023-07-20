В Багдаде толпа подожгла посольство Швеции

Протестующие подожгли посольство Швеции в столице Ирака Багдаде рано утром в четверг, перед запланированным сожжением Корана в Швеции, сообщает AFP.

Власти Швеции одобрили собрание, которое состоится позже в четверг возле посольства Ирака в Стокгольме, где организаторы планируют сжечь копию Корана, а также иракский флаг.

Иракцы возмущены событиями в Швеции, а акция протеста в четверг в Багдаде была организована сторонниками религиозного лидера Муктады аль-Садра.

Иракская полиция применила водометы, чтобы отогнать демонстрантов от посольства, в то время как силовики, вооруженные электрическими дубинками, преследовали протестующих, сообщил на месте происшествия фотограф AFP .

«Сегодня мы мобилизованы, чтобы осудить сожжение Корана, посвященного любви и вере», — сказал AFP протестующий Хасан Ахмед .

«Мы требуем, чтобы правительство Швеции и правительство Ирака прекратили подобные инициативы».

Некоторые протестующие подняли в воздух копии Корана, в то время как другие держали в руках портреты Мохаммеда ас-Садра, важного религиозного деятеля и отца Муктады ас-Садра.

«Мы не стали ждать утра, мы ворвались на рассвете и подожгли шведское посольство», — сказал AFP в четверг молодой демонстрант в Багдаде, скандирующий имя Муктады.

Министерство иностранных дел Швеции сообщило AFP , что после инцидента сотрудники посольства в Багдаде находятся «в безопасности».

«Иракские власти несут ответственность за защиту дипломатических миссий и их персонала», — заявили в министерстве, добавив, что нападения на посольства и дипломатов «представляют собой серьезное нарушение Венской конвенции».

По словам фотографа AFP , несколько пожарных машин прибыли к посольству, где произошли столкновения между иракскими силовиками и демонстрантами.

Пока не ясно, было ли посольство пустым во время нападения или персонал был эвакуирован.

Министерство иностранных дел Ирака осудило поджог посольства и призвало силы безопасности установить виновных.

«Правительство Ирака поручило соответствующим службам безопасности провести срочное расследование и принять все необходимые меры для раскрытия обстоятельств инцидента и установления виновных», — говорится в сообщении ведомства.

Шведские СМИ сообщили, что Салван Момика, иракский беженец в Швеции, организовал мероприятие в Стокгольме в четверг.

Момика уже сжег несколько страниц копии Корана перед самой большой мечетью Стокгольма 28 июня во время праздника Курбан-Байрам, который отмечают мусульмане всего мира.

Этот инцидент побудил сторонников Муктады, влиятельного религиозного лидера и политического диссидента в Ираке, штурмовать на следующий день посольство Швеции в Багдаде.